В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики скрутили пьяного мужчину, прилетевшего из Москвы. Он устроил дебош прямо во время полета из-за отказа в продаже алкоголя, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
«В дежурную часть Линейного отдела МВД России в Кольцово поступила информация, что к прибывающему из Москвы воздушному судну требуется наряд полиции. На месте они выяснили, что причиной обращения стало противоправное поведение ранее не имевшего проблем с законом 31-летнего жителя Тюменской области», — пояснили там.
Выяснилось, что алкоголь мужчина купил у бортпроводников, но в какой-то момент ему стало мало и он попросил добавки. Пассажиру отказали, после чего он устроил скандал, мешая остальным.
После задержания мужчину доставили в дежурную часть. Проходить освидетельствование он отказался. На него составили административный протокол, до отрезвления оставили в спецприемнике и выписали штраф.
