В Кольцово полицейские скрутили пассажира, прилетевшего из Москвы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дебошира увезли в дежурную часть
Дебошира увезли в дежурную часть Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики скрутили пьяного мужчину, прилетевшего из Москвы. Он устроил дебош прямо во время полета из-за отказа в продаже алкоголя, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«В дежурную часть Линейного отдела МВД России в Кольцово поступила информация, что к прибывающему из Москвы воздушному судну требуется наряд полиции. На месте они выяснили, что причиной обращения стало противоправное поведение ранее не имевшего проблем с законом 31-летнего жителя Тюменской области», — пояснили там.

Выяснилось, что алкоголь мужчина купил у бортпроводников, но в какой-то момент ему стало мало и он попросил добавки. Пассажиру отказали, после чего он устроил скандал, мешая остальным.

После задержания мужчину доставили в дежурную часть. Проходить освидетельствование он отказался. На него составили административный протокол, до отрезвления оставили в спецприемнике и выписали штраф.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики скрутили пьяного мужчину, прилетевшего из Москвы. Он устроил дебош прямо во время полета из-за отказа в продаже алкоголя, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «В дежурную часть Линейного отдела МВД России в Кольцово поступила информация, что к прибывающему из Москвы воздушному судну требуется наряд полиции. На месте они выяснили, что причиной обращения стало противоправное поведение ранее не имевшего проблем с законом 31-летнего жителя Тюменской области», — пояснили там. Выяснилось, что алкоголь мужчина купил у бортпроводников, но в какой-то момент ему стало мало и он попросил добавки. Пассажиру отказали, после чего он устроил скандал, мешая остальным. После задержания мужчину доставили в дежурную часть. Проходить освидетельствование он отказался. На него составили административный протокол, до отрезвления оставили в спецприемнике и выписали штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...