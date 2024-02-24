Три пермяка стали победителями всероссийского конкурса «Лидеры России»

Три управленца из Пермского края — Алексей Ермаков, Яна Климова и Евгений Серков — стали победителями юбилейного сезона всероссийского конкурса «Лидеры России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе конкурса.
«Пермский край. Победители: директор отделения управления проектами и программами ООО „ИБС Софт“, Алексей Ермаков, директор по персоналу ООО „Одас“ Яна Климова и заместитель гендиректора по экономике и финансам ООО НТО „ИРЭ-Полюс“ Евгений Серков», — сообщили в пресс-службе.
Результаты конкурса стали известны 25 февраля. Заявки подавали 160 тысяч человек, из них победителями стали 102 управленца из 31 российского региона и двух зарубежных стран — Сербии и Бельгии. Все суперфиналисты получат по одному миллиону рублей на выбранную программу обучения в российских вузах. Кроме того, у них появится возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны.
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