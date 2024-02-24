24 февраля 2024
23 февраля 2024

Три пермяка стали победителями всероссийского конкурса «Лидеры России»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на церемонии награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2021 году. Челябинск, депутат, чиновник, портфель, бюрократ, сумка с документами, министерский портфель
Три управленца из Пермского края получат по миллиону рублей Фото:

Три управленца из Пермского края — Алексей Ермаков, Яна Климова и Евгений Серков — стали победителями юбилейного сезона всероссийского конкурса «Лидеры России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе конкурса.

«Пермский край. Победители: директор отделения управления проектами и программами ООО „ИБС Софт“, Алексей Ермаков, директор по персоналу ООО „Одас“ Яна Климова и заместитель гендиректора по экономике и финансам ООО НТО „ИРЭ-Полюс“ Евгений Серков», — сообщили в пресс-службе.

Результаты конкурса стали известны 25 февраля. Заявки подавали 160 тысяч человек, из них победителями стали 102 управленца из 31 российского региона и двух зарубежных стран — Сербии и Бельгии. Все суперфиналисты получат по одному миллиону рублей на выбранную программу обучения в российских вузах. Кроме того, у них появится возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три управленца из Пермского края — Алексей Ермаков, Яна Климова и Евгений Серков — стали победителями юбилейного сезона всероссийского конкурса «Лидеры России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе конкурса. «Пермский край. Победители: директор отделения управления проектами и программами ООО „ИБС Софт“, Алексей Ермаков, директор по персоналу ООО „Одас“ Яна Климова и заместитель гендиректора по экономике и финансам ООО НТО „ИРЭ-Полюс“ Евгений Серков», — сообщили в пресс-службе. Результаты конкурса стали известны 25 февраля. Заявки подавали 160 тысяч человек, из них победителями стали 102 управленца из 31 российского региона и двух зарубежных стран — Сербии и Бельгии. Все суперфиналисты получат по одному миллиону рублей на выбранную программу обучения в российских вузах. Кроме того, у них появится возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...