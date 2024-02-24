Три пермяка стали победителями всероссийского конкурса «Лидеры России»

25 февраля 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Три управленца из Пермского края получат по миллиону рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Три управленца из Пермского края — Алексей Ермаков, Яна Климова и Евгений Серков — стали победителями юбилейного сезона всероссийского конкурса «Лидеры России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе конкурса. «Пермский край. Победители: директор отделения управления проектами и программами ООО „ИБС Софт“, Алексей Ермаков, директор по персоналу ООО „Одас“ Яна Климова и заместитель гендиректора по экономике и финансам ООО НТО „ИРЭ-Полюс“ Евгений Серков», — сообщили в пресс-службе. Результаты конкурса стали известны 25 февраля. Заявки подавали 160 тысяч человек, из них победителями стали 102 управленца из 31 российского региона и двух зарубежных стран — Сербии и Бельгии. Все суперфиналисты получат по одному миллиону рублей на выбранную программу обучения в российских вузах. Кроме того, у них появится возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны.

Три управленца из Пермского края — Алексей Ермаков, Яна Климова и Евгений Серков — стали победителями юбилейного сезона всероссийского конкурса «Лидеры России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе конкурса. «Пермский край. Победители: директор отделения управления проектами и программами ООО „ИБС Софт“, Алексей Ермаков, директор по персоналу ООО „Одас“ Яна Климова и заместитель гендиректора по экономике и финансам ООО НТО „ИРЭ-Полюс“ Евгений Серков», — сообщили в пресс-службе. Результаты конкурса стали известны 25 февраля. Заявки подавали 160 тысяч человек, из них победителями стали 102 управленца из 31 российского региона и двух зарубежных стран — Сербии и Бельгии. Все суперфиналисты получат по одному миллиону рублей на выбранную программу обучения в российских вузах. Кроме того, у них появится возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны.