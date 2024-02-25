В Крыму задержали двух зачинщиков потасовки в баре в Черноморском

25 февраля 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Личности участников конфликта установлены, двое задержаны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Крыму возбудили уголовное дело против двух военнослужащих добровольческой бригады «Медведи», устроивших драку со стрельбой в поселке Черноморское. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. «Двое зачинщиков задержаны. Следственным отделом ОМВД России по Черноморскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в сообщении МВД. Там отметили, что в настоящее время личности всех участников инцидента установлены. Ранее в местных Telegram-каналах распространилось видео конфликта нескольких человек, часть из них были одетые в военную форму. Посетителей крымского кафе в Черноморском избили и положили лицом в пол из-за ссоры на парковке, пишет Mash.

В Крыму возбудили уголовное дело против двух военнослужащих добровольческой бригады «Медведи», устроивших драку со стрельбой в поселке Черноморское. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. «Двое зачинщиков задержаны. Следственным отделом ОМВД России по Черноморскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в сообщении МВД. Там отметили, что в настоящее время личности всех участников инцидента установлены. Ранее в местных Telegram-каналах распространилось видео конфликта нескольких человек, часть из них были одетые в военную форму. Посетителей крымского кафе в Черноморском избили и положили лицом в пол из-за ссоры на парковке, пишет Mash.