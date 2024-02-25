25 февраля 2024

В Крыму задержали двух зачинщиков потасовки в баре в Черноморском

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., наручники
Личности участников конфликта установлены, двое задержаны Фото:

В Крыму возбудили уголовное дело против двух военнослужащих добровольческой бригады «Медведи», устроивших драку со стрельбой в поселке Черноморское. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«Двое зачинщиков задержаны. Следственным отделом ОМВД России по Черноморскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в сообщении МВД. Там отметили, что в настоящее время личности всех участников инцидента установлены.

Ранее в местных Telegram-каналах распространилось видео конфликта нескольких человек, часть из них были одетые в военную форму. Посетителей крымского кафе в Черноморском избили и положили лицом в пол из-за ссоры на парковке, пишет Mash.

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В Крыму возбудили уголовное дело против двух военнослужащих добровольческой бригады «Медведи», устроивших драку со стрельбой в поселке Черноморское. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. «Двое зачинщиков задержаны. Следственным отделом ОМВД России по Черноморскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в сообщении МВД. Там отметили, что в настоящее время личности всех участников инцидента установлены. Ранее в местных Telegram-каналах распространилось видео конфликта нескольких человек, часть из них были одетые в военную форму. Посетителей крымского кафе в Черноморском избили и положили лицом в пол из-за ссоры на парковке, пишет Mash.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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