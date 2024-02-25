В Крыму задержали двух зачинщиков потасовки в баре в Черноморском

В Крыму возбудили уголовное дело против двух военнослужащих добровольческой бригады «Медведи», устроивших драку со стрельбой в поселке Черноморское. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
«Двое зачинщиков задержаны. Следственным отделом ОМВД России по Черноморскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в сообщении МВД. Там отметили, что в настоящее время личности всех участников инцидента установлены.
Ранее в местных Telegram-каналах распространилось видео конфликта нескольких человек, часть из них были одетые в военную форму. Посетителей крымского кафе в Черноморском избили и положили лицом в пол из-за ссоры на парковке, пишет Mash.
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