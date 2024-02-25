25 февраля 2024

С «зебры» у мэрии Екатеринбурга уберут брусчатку, на которую жалуются пешеходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, пешеходный переход, слякоть, площадь1905 года, грязный снег, здание, мэрия екатеринбурга
Брусчатку уберут во время летнего ремонта дороги у здании администрации Фото:

Власти Екатеринбурга планируют убрать брусчатку с пешеходного перехода на перекрестке Ленина — 8 Марта (переход от здания администрации в сторону колледжа им. Ползунова), которую недолюбливают горожане. Произойдет это уже летом, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Брусчатку уберут летом в ходе реконструкции дороги», — рассказали в администрации. На пешеходный переход неоднократно жаловались горожане — из-за ребристой поверхности по нему неудобно ходить, поэтому многие, особенно мамы с колясками и женщины на каблуках, обходят его по обочине.

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Власти Екатеринбурга планируют убрать брусчатку с пешеходного перехода на перекрестке Ленина — 8 Марта (переход от здания администрации в сторону колледжа им. Ползунова), которую недолюбливают горожане. Произойдет это уже летом, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «Брусчатку уберут летом в ходе реконструкции дороги», — рассказали в администрации. На пешеходный переход неоднократно жаловались горожане — из-за ребристой поверхности по нему неудобно ходить, поэтому многие, особенно мамы с колясками и женщины на каблуках, обходят его по обочине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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