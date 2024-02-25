С «зебры» у мэрии Екатеринбурга уберут брусчатку, на которую жалуются пешеходы

26 февраля 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Брусчатку уберут во время летнего ремонта дороги у здании администрации Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Екатеринбурга планируют убрать брусчатку с пешеходного перехода на перекрестке Ленина — 8 Марта (переход от здания администрации в сторону колледжа им. Ползунова), которую недолюбливают горожане. Произойдет это уже летом, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «Брусчатку уберут летом в ходе реконструкции дороги», — рассказали в администрации. На пешеходный переход неоднократно жаловались горожане — из-за ребристой поверхности по нему неудобно ходить, поэтому многие, особенно мамы с колясками и женщины на каблуках, обходят его по обочине.

Власти Екатеринбурга планируют убрать брусчатку с пешеходного перехода на перекрестке Ленина — 8 Марта (переход от здания администрации в сторону колледжа им. Ползунова), которую недолюбливают горожане. Произойдет это уже летом, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «Брусчатку уберут летом в ходе реконструкции дороги», — рассказали в администрации. На пешеходный переход неоднократно жаловались горожане — из-за ребристой поверхности по нему неудобно ходить, поэтому многие, особенно мамы с колясками и женщины на каблуках, обходят его по обочине.