С «зебры» у мэрии Екатеринбурга уберут брусчатку, на которую жалуются пешеходы

Брусчатку уберут во время летнего ремонта дороги у здании администрации
Власти Екатеринбурга планируют убрать брусчатку с пешеходного перехода на перекрестке Ленина — 8 Марта (переход от здания администрации в сторону колледжа им. Ползунова), которую недолюбливают горожане. Произойдет это уже летом, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Брусчатку уберут летом в ходе реконструкции дороги», — рассказали в администрации. На пешеходный переход неоднократно жаловались горожане — из-за ребристой поверхности по нему неудобно ходить, поэтому многие, особенно мамы с колясками и женщины на каблуках, обходят его по обочине.
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