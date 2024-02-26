Крупнейший банк ВТБ целиком перейдет на отечественную Astra Linux

27 февраля 2024 в 03:51 Размер текста - 17 +

ВТБ обеспечит своих сотрудников ОС, произведенной в РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Банк ВТБ до конца года планирует перевести всех сотрудников на отечественную операционную систему (ОС) Astra Linux. Об этом сообщил замруководителя техблока, старший вице-президент компании Сергей Безбогов. «ВТБ до конца 2024 года рассчитывает перевести всех своих сотрудников на российскую операционную систему Astra Linux. Уже закуплено необходимое количество лицензий отечественного софта», — рассказал Сергей Безбогов в беседе с «Ведомостями». Информацию о сделке подтвердили в ГК «Астра», которая выступает разработчиком. Сумма контракта не раскрывается. По данным Forbes, на конец 2023 года в ВТБ работали почти 86 тысяч человек. На закупку ОС для всего персонала потребуется порядка одного млрд рублей, отмечают аналитики. В конце прошлого года в РФ госслужащих начали переводить на отечественное программное обеспечение для компьютеров. Госдума закупила около двух тысяч лицензий российского софта. Вслед за этим госкорпорация «Росатом» ввела запрет для сотрудников на пользование iPhone в служебных целях.

Банк ВТБ до конца года планирует перевести всех сотрудников на отечественную операционную систему (ОС) Astra Linux. Об этом сообщил замруководителя техблока, старший вице-президент компании Сергей Безбогов. «ВТБ до конца 2024 года рассчитывает перевести всех своих сотрудников на российскую операционную систему Astra Linux. Уже закуплено необходимое количество лицензий отечественного софта», — рассказал Сергей Безбогов в беседе с «Ведомостями». Информацию о сделке подтвердили в ГК «Астра», которая выступает разработчиком. Сумма контракта не раскрывается. По данным Forbes, на конец 2023 года в ВТБ работали почти 86 тысяч человек. На закупку ОС для всего персонала потребуется порядка одного млрд рублей, отмечают аналитики. В конце прошлого года в РФ госслужащих начали переводить на отечественное программное обеспечение для компьютеров. Госдума закупила около двух тысяч лицензий российского софта. Вслед за этим госкорпорация «Росатом» ввела запрет для сотрудников на пользование iPhone в служебных целях.