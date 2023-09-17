«Росатом» запретит сотрудникам использовать iPhone

18 сентября 2023 в 06:32 Размер текста - 17 +

В «Росатоме» готовят запрет на iPhone для сотрудников Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Российская госкорпорация «Росатом» собирается запретить сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях. Об этом рассказали в госкорпорации. «В „Росатоме“ намерены сосредоточиться на развитии служебных программных продуктов на альтернативных операционных системах (ОС). Сотрудников, использующих iPhone стали переводить на Android. Это необходимо для технологической независимости и устойчивости информационной инфраструктуры», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на информацию, поступившую как от госкорпорации, так и от источников. Ранее российские власти начали переводить госслужащих на отечественное программное обеспечение (ПО) для компьютеров. Решением правительственной комиссии по цифровому развитию уже принята концепция автоматизированного рабочего места госслужащего.

Российская госкорпорация «Росатом» собирается запретить сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях. Об этом рассказали в госкорпорации. «В „Росатоме“ намерены сосредоточиться на развитии служебных программных продуктов на альтернативных операционных системах (ОС). Сотрудников, использующих iPhone стали переводить на Android. Это необходимо для технологической независимости и устойчивости информационной инфраструктуры», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию, поступившую как от госкорпорации, так и от источников. Ранее российские власти начали переводить госслужащих на отечественное программное обеспечение (ПО) для компьютеров. Решением правительственной комиссии по цифровому развитию уже принята концепция автоматизированного рабочего места госслужащего.