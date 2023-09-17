17 сентября 2023

«Росатом» запретит сотрудникам использовать iPhone

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Портфель министра. Москва, телефон, мобильный интернет, мобильный, мобильный телефон, руки с телефоном
В «Росатоме» готовят запрет на iPhone для сотрудников Фото:

Российская госкорпорация «Росатом» собирается запретить сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях. Об этом рассказали в госкорпорации.

«В „Росатоме“ намерены сосредоточиться на развитии служебных программных продуктов на альтернативных операционных системах (ОС). Сотрудников, использующих iPhone стали переводить на Android. Это необходимо для технологической независимости и устойчивости информационной инфраструктуры», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию, поступившую как от госкорпорации, так и от источников.

Ранее российские власти начали переводить госслужащих на отечественное программное обеспечение (ПО) для компьютеров. Решением правительственной комиссии по цифровому развитию уже принята концепция автоматизированного рабочего места госслужащего.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская госкорпорация «Росатом» собирается запретить сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях. Об этом рассказали в госкорпорации. «В „Росатоме“ намерены сосредоточиться на развитии служебных программных продуктов на альтернативных операционных системах (ОС). Сотрудников, использующих iPhone стали переводить на Android. Это необходимо для технологической независимости и устойчивости информационной инфраструктуры», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию, поступившую как от госкорпорации, так и от источников. Ранее российские власти начали переводить госслужащих на отечественное программное обеспечение (ПО) для компьютеров. Решением правительственной комиссии по цифровому развитию уже принята концепция автоматизированного рабочего места госслужащего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...