В Березниках водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

29 февраля 2024 в 22:13 Размер текста - 17 +

Полиция устроила проверку по факту ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках (Пермский край) водитель Mitsubishi Outlander допустил наезд на 11-летнего ребенка. По данным местной Госавтоинспекции, девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. «Иномарка наехала на 11-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу вблизи дома №86 по улице Льва Толстого по нерегулируемому пешеходному переходу. Управлявший Mitsubishi мужчина 1960 года рождения двигался по Юбилейной в направлении улицы Карла Маркса», — данные полиции приводит «КП-Пермь». После аварии девочке была оказана разовая медпомощь. Правоохранители проводят проверку по факту дорожного происшествия.

В Березниках (Пермский край) водитель Mitsubishi Outlander допустил наезд на 11-летнего ребенка. По данным местной Госавтоинспекции, девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. «Иномарка наехала на 11-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу вблизи дома №86 по улице Льва Толстого по нерегулируемому пешеходному переходу. Управлявший Mitsubishi мужчина 1960 года рождения двигался по Юбилейной в направлении улицы Карла Маркса», — данные полиции приводит «КП-Пермь». После аварии девочке была оказана разовая медпомощь. Правоохранители проводят проверку по факту дорожного происшествия.