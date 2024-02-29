В Березниках водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

Полиция устроила проверку по факту ДТП
В Березниках (Пермский край) водитель Mitsubishi Outlander допустил наезд на 11-летнего ребенка. По данным местной Госавтоинспекции, девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«Иномарка наехала на 11-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу вблизи дома №86 по улице Льва Толстого по нерегулируемому пешеходному переходу. Управлявший Mitsubishi мужчина 1960 года рождения двигался по Юбилейной в направлении улицы Карла Маркса», — данные полиции приводит «КП-Пермь».
После аварии девочке была оказана разовая медпомощь. Правоохранители проводят проверку по факту дорожного происшествия.
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