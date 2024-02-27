Врач раскрыла, как избавиться от отеков и чем они опасны

Диетолог Казачкова: переход на сбалансированное питание избавит от отеков
© Служба новостей «URA.RU»
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Казачкова отмечают, что отеки не всегда свидетельствуют о погрешностях в питании Фото:

Отеки могут свидетельствовать как о погрешностях в питании, так и о патологии щитовидной железы. Чтобы избавиться от них, сначала нужно исключить заболевание, а затем изменить образ жизни. Об этом сообщила врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.

«Когда человек начинает путь к снижению веса, проверяет анализы на гормоны щитовидной железы, и там все хорошо, увеличивает количество белка в своем рационе, ограничивает соль и сахар — отеки будут сходить», — сказала Казачкова в беседе с радио Sputnik. Диетолог отметила, что чаще всего переедание сладкого и соленого задерживает жидкость в организме приводит к отекам.

Также Казачкова прокомментировала необходимость ежедневного потребления воды. Норма составляет 30 миллилитров на килограмм веса в сутки.

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Отеки могут свидетельствовать как о погрешностях в питании, так и о патологии щитовидной железы. Чтобы избавиться от них, сначала нужно исключить заболевание, а затем изменить образ жизни. Об этом сообщила врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова. «Когда человек начинает путь к снижению веса, проверяет анализы на гормоны щитовидной железы, и там все хорошо, увеличивает количество белка в своем рационе, ограничивает соль и сахар — отеки будут сходить», — сказала Казачкова в беседе с радио Sputnik. Диетолог отметила, что чаще всего переедание сладкого и соленого задерживает жидкость в организме приводит к отекам. Также Казачкова прокомментировала необходимость ежедневного потребления воды. Норма составляет 30 миллилитров на килограмм веса в сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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