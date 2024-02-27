Врач раскрыла, как избавиться от отеков и чем они опасны

Отеки могут свидетельствовать как о погрешностях в питании, так и о патологии щитовидной железы. Чтобы избавиться от них, сначала нужно исключить заболевание, а затем изменить образ жизни. Об этом сообщила врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.
«Когда человек начинает путь к снижению веса, проверяет анализы на гормоны щитовидной железы, и там все хорошо, увеличивает количество белка в своем рационе, ограничивает соль и сахар — отеки будут сходить», — сказала Казачкова в беседе с радио Sputnik. Диетолог отметила, что чаще всегопереедание сладкого и соленого задерживает жидкость в организме приводит к отекам.
Также Казачкова прокомментировала необходимость ежедневного потребления воды. Норма составляет 30 миллилитров на килограмм веса в сутки.
Отеки могут свидетельствовать как о погрешностях в питании, так и о патологии щитовидной железы. Чтобы избавиться от них, сначала нужно исключить заболевание, а затем изменить образ жизни. Об этом сообщила врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова. «Когда человек начинает путь к снижению веса, проверяет анализы на гормоны щитовидной железы, и там все хорошо, увеличивает количество белка в своем рационе, ограничивает соль и сахар — отеки будут сходить», — сказала Казачкова в беседе с радио Sputnik. Диетолог отметила, что чаще всего переедание сладкого и соленого задерживает жидкость в организме приводит к отекам. Также Казачкова прокомментировала необходимость ежедневного потребления воды. Норма составляет 30 миллилитров на килограмм веса в сутки.