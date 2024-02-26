Текслер в Каслях посетил новый музей в старом здании

27 февраля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер назвал каслинское литье чудом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 февраля в ходе поездки в Каслинский район посетил новый музей каслинского литья, который разместили в здании 1810 года постройки. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Здорово, что мы сохраняем богатейшую историю каслинской земли, наполненную таким чудом, как художественное литье. Историю с демидовских, петровских времен. Касли и район были не только техническим, но и художественным оплотом страны. Каслинское литье представляло Россию на всемирных выставках достижений. Это здорово», — отметил Алексей Текслер. До 2006 года в здании нового музея располагалось хирургическое отделение, но затем его перенесли. В итоге бывшая больница оказалась в плачевном состоянии. При этом само здание является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому по решению Алексея Текслера, принятому в 2021 году, в нем решили разместить экспозицию каслинских мастеров. В декабре 2023 года музей посетила жена губернатора Ирина Текслер. Тогда в нем располагалась временная экспозиция, теперь к столетию Каслинского района музей будет работать на постоянной основе. Столетний юбилей район празднует 27 февраля. Новый музей открылся в здании с 200-летней историей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Раньше в здании музея располагалась больница Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 февраля в ходе поездки в Каслинский район посетил новый музей каслинского литья, который разместили в здании 1810 года постройки. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Здорово, что мы сохраняем богатейшую историю каслинской земли, наполненную таким чудом, как художественное литье. Историю с демидовских, петровских времен. Касли и район были не только техническим, но и художественным оплотом страны. Каслинское литье представляло Россию на всемирных выставках достижений. Это здорово», — отметил Алексей Текслер. До 2006 года в здании нового музея располагалось хирургическое отделение, но затем его перенесли. В итоге бывшая больница оказалась в плачевном состоянии. При этом само здание является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому по решению Алексея Текслера, принятому в 2021 году, в нем решили разместить экспозицию каслинских мастеров. В декабре 2023 года музей посетила жена губернатора Ирина Текслер. Тогда в нем располагалась временная экспозиция, теперь к столетию Каслинского района музей будет работать на постоянной основе. Столетний юбилей район празднует 27 февраля.