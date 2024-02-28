Мишустин призвал ФАС контролировать цены в сегменте гособоронзаказа

Глава правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому контролировать рост цен в сфере гособоронзаказа. У антимонопольного ведомства достаточно инструментов в распоряжении для контроля ценообразования, отметил премьер на встрече 28 февраля.
Мишустин дал поручение с целью снижения цен и незамедлительного исполнения задач по обеспечению обороноспособности страны. «Конечно, [следует] организовать взаимодействие с Федеральным казначейством и с ФНС. Это важно делать, в том числе при осуществлении работы с государственным оборонным заказом», — заявил премьер в эфире телеканала «Россия 24».
Мишустин отметил, что у ФАС достаточно полномочий, чтобы контролировать ценообразование. По его словам, необходимо устанавливать недобросовестных поставщиков товаров и услуг или тех, кто необоснованно завышает цены. «Реагировать теми средствами и способами, которые имеются в арсенале Федеральной антимонопольной службы», — заключил глава правительства.
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