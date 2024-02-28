Политика Путин указал на важность союзнических отношений с Азербайджаном 28 февраля 2024 в 16:25 Размер текста - 17 + Путин направил приветственное слово 12-го российско-азербайджанского межрегионального форума Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что российско-азербайджанское сотрудничество вносит большой вклад в укреплении доверия и взаимопонимания между народами. Об этом российский лидер заявил в приветствии участникам 12-го российско-азербайджанского межрегионального форума. Обращение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Сотрудничество по линии регионов является важной составляющей российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между нашими народами, расширяет возможности для продвижения взаимовыгодных торговых, инвестиционных и гуманитарных связей, создает условия для повышения благосостояния граждан обеих стран», — говорится в сообщении. Регулярные встречи, по словам Путина, обеспечивают прямой диалог между органами государственной власти, общественными, деловыми и научными кругами по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия. Президент также выразил уверенность, что дискуссии в рамках форума будут конструктивными и дадут старт новым идеям и инициативам. Президент России Владимир Путин заявил, что российско-азербайджанское сотрудничество вносит большой вклад в укреплении доверия и взаимопонимания между народами. Об этом российский лидер заявил в приветствии участникам 12-го российско-азербайджанского межрегионального форума. Обращение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Сотрудничество по линии регионов является важной составляющей российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между нашими народами, расширяет возможности для продвижения взаимовыгодных торговых, инвестиционных и гуманитарных связей, создает условия для повышения благосостояния граждан обеих стран», — говорится в сообщении. Регулярные встречи, по словам Путина, обеспечивают прямой диалог между органами государственной власти, общественными, деловыми и научными кругами по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия. Президент также выразил уверенность, что дискуссии в рамках форума будут конструктивными и дадут старт новым идеям и инициативам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям