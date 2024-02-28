Путин указал на важность союзнических отношений с Азербайджаном

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Путин направил приветственное слово 12-го российско-азербайджанского межрегионального форума Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что российско-азербайджанское сотрудничество вносит большой вклад в укреплении доверия и взаимопонимания между народами. Об этом российский лидер заявил в приветствии участникам 12-го российско-азербайджанского межрегионального форума. Обращение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Сотрудничество по линии регионов является важной составляющей российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между нашими народами, расширяет возможности для продвижения взаимовыгодных торговых, инвестиционных и гуманитарных связей, создает условия для повышения благосостояния граждан обеих стран», — говорится в сообщении.

Регулярные встречи, по словам Путина, обеспечивают прямой диалог между органами государственной власти, общественными, деловыми и научными кругами по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия. Президент также выразил уверенность, что дискуссии в рамках форума будут конструктивными и дадут старт новым идеям и инициативам.

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Президент России Владимир Путин заявил, что российско-азербайджанское сотрудничество вносит большой вклад в укреплении доверия и взаимопонимания между народами. Об этом российский лидер заявил в приветствии участникам 12-го российско-азербайджанского межрегионального форума. Обращение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Сотрудничество по линии регионов является важной составляющей российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между нашими народами, расширяет возможности для продвижения взаимовыгодных торговых, инвестиционных и гуманитарных связей, создает условия для повышения благосостояния граждан обеих стран», — говорится в сообщении. Регулярные встречи, по словам Путина, обеспечивают прямой диалог между органами государственной власти, общественными, деловыми и научными кругами по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия. Президент также выразил уверенность, что дискуссии в рамках форума будут конструктивными и дадут старт новым идеям и инициативам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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