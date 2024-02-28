В Пермском крае построили и отремонтировали десятки школ и детских садов

За три года в крае отремонтирует еще 44 школы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае с 2019 года построили и капитально отремонтировали 91 объект образования. Речь о школах, детских садах, корпусах и мастерских для техникумов и колледжей. Это стало возможным благодаря федеральной поддержке, оказываемой в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография», сообщил губернатор Дмитрий Махонин на выездном заседании краевого правительства. Оно прошло в Коми-Пермяцком округе.

«Пермский край с 2019 года совершил настоящий прорыв в строительстве новых школ и детских садов, корпусов и мастерских для техникумов и колледжей. Перед нами стоит амбициозная задача — в ближайшую трехлетку при помощи федеральной программы капитально отремонтировать еще 44 школы. Предусмотрели средства в бюджете края на ремонт еще 10 школ в восьми муниципалитетах региона. Обращаю внимание глав муниципалитетов на то, что ремонт образовательных учреждений должен завершаться в обозначенные сроки», — передает слова Дмитрия Махонина сайт правительства Пермского края.

В 2024 году планируется провести ремонтные работы для перевода дошкольных групп в восьми школах. Это объекты сферы образования в Березниках, Кочевском, Куединском, Горнозаводском, Березовском, Сивинском, Чердынском, Добрянском и Нытвенском округах. Благодаря этому более 230 детей смогут учиться в современных и безопасных условиях.

Также в регионе продолжается реализация федерального проекта «Модернизация школьных систем образования». В его рамках проходит полная перезагрузка существующих школ. В них проводят капремонт, полностью обновляют вид фасадов и внутренних помещений, а также меняют содержание учебной программы. С 2022 года участниками программы стали пять школ Перми. На ближайшие три года также одобрены заявки 44 школ Прикамья, на ремонт еще 10 школ предусмотрели средства в краевом бюджете. Сейчас образовательные учреждения готовят документацию для включения их в краевой проект по ремонту.