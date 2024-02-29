Тюменский губернатор Александр Моор и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о внедрении в Тюменской области инновационного сервиса «Моя школа». Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале.
«Подписали соглашение о внедрении в Тюменской области сервисов федеральной государственной информационной системы „Моя школа“. Технологической основой для нее служит „Московская электронная школа“. Наши школьники и педагоги получат доступ к новому уровню современных и качественных цифровых учебных материалов», — заявил губернатор.
Александр Моор добавил, что сервисы МЭШ позволят встроиться в единое образовательное пространство страны. Это повысить эффективность управления системой образования и удобного взаимодействия с родителями. Переход на систему состоится в начале нового учебного года.
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