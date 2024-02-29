Моор подписал с Собяниным важное соглашение. Фото

В Тюмени заработает инновационный сервис «Моя школа»

01 марта 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

Александр Моор (на фото) подписал важное соглашение с Сергеем Собяниным Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский губернатор Александр Моор и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о внедрении в Тюменской области инновационного сервиса «Моя школа». Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале. «Подписали соглашение о внедрении в Тюменской области сервисов федеральной государственной информационной системы „Моя школа“. Технологической основой для нее служит „Московская электронная школа“. Наши школьники и педагоги получат доступ к новому уровню современных и качественных цифровых учебных материалов», — заявил губернатор. Александр Моор добавил, что сервисы МЭШ позволят встроиться в единое образовательное пространство страны. Это повысить эффективность управления системой образования и удобного взаимодействия с родителями. Переход на систему состоится в начале нового учебного года. Фото: telegram-канал Александра Моора https://t.me/av_moor

Тюменский губернатор Александр Моор и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о внедрении в Тюменской области инновационного сервиса «Моя школа». Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале. «Подписали соглашение о внедрении в Тюменской области сервисов федеральной государственной информационной системы „Моя школа“. Технологической основой для нее служит „Московская электронная школа“. Наши школьники и педагоги получат доступ к новому уровню современных и качественных цифровых учебных материалов», — заявил губернатор. Александр Моор добавил, что сервисы МЭШ позволят встроиться в единое образовательное пространство страны. Это повысить эффективность управления системой образования и удобного взаимодействия с родителями. Переход на систему состоится в начале нового учебного года.