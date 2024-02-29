29 февраля 2024

Моор подписал с Собяниным важное соглашение. Фото

В Тюмени заработает инновационный сервис «Моя школа»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень , моор александр
Александр Моор (на фото) подписал важное соглашение с Сергеем Собяниным Фото:

Тюменский губернатор Александр Моор и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о внедрении в Тюменской области инновационного сервиса «Моя школа». Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале.

«Подписали соглашение о внедрении в Тюменской области сервисов федеральной государственной информационной системы „Моя школа“. Технологической основой для нее служит „Московская электронная школа“. Наши школьники и педагоги получат доступ к новому уровню современных и качественных цифровых учебных материалов», — заявил губернатор.

Александр Моор добавил, что сервисы МЭШ позволят встроиться в единое образовательное пространство страны. Это повысить эффективность управления системой образования и удобного взаимодействия с родителями. Переход на систему состоится в начале нового учебного года.

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Тюменский губернатор Александр Моор и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о внедрении в Тюменской области инновационного сервиса «Моя школа». Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале. «Подписали соглашение о внедрении в Тюменской области сервисов федеральной государственной информационной системы „Моя школа“. Технологической основой для нее служит „Московская электронная школа“. Наши школьники и педагоги получат доступ к новому уровню современных и качественных цифровых учебных материалов», — заявил губернатор. Александр Моор добавил, что сервисы МЭШ позволят встроиться в единое образовательное пространство страны. Это повысить эффективность управления системой образования и удобного взаимодействия с родителями. Переход на систему состоится в начале нового учебного года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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