Челябинских перевозчиков оштрафовали за нарушения маршрутов

01 марта 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Вместо положенного количества автобусов на маршрут выходила половина транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Перевозчиков, осуществляющих маршрут между Западным и Челябинском, оштрафовали за отсутствие терминалов, игнорирование остановок и несоблюдение расписания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского общественного транспорта. «За неисполнение требований контракта перевозчику выставляются штрафы. В числе нарушений по маршрутам 136К и 158К отсутствие терминалов безналичной оплаты, игнорирование остановок и несоблюдение расписания», — сообщили в пресс-службе. Оштрафованы были ООО «Автотранспортное предприятие 1» и ООО «Запсибавто». На линии должны курсировать десять автобусов 158К с интервалом в 11 минут, но выезжали только пять. По маршруту 136К вместо 12 автобусов с интервалом в десять минут на линии находилось шесть. За январь по автобусу 158К была выполнена половина транспортной работы, из-за чего перевозчик недополучил 1,9 млн рублей. С него удержали штраф на 60 тысяч рублей. На маршруте 136К выполнено 62% поездок и потеряно четыре миллиона рублей. Штраф составил 73 тысячи рублей.

Перевозчиков, осуществляющих маршрут между Западным и Челябинском, оштрафовали за отсутствие терминалов, игнорирование остановок и несоблюдение расписания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского общественного транспорта. «За неисполнение требований контракта перевозчику выставляются штрафы. В числе нарушений по маршрутам 136К и 158К отсутствие терминалов безналичной оплаты, игнорирование остановок и несоблюдение расписания», — сообщили в пресс-службе. Оштрафованы были ООО «Автотранспортное предприятие 1» и ООО «Запсибавто». На линии должны курсировать десять автобусов 158К с интервалом в 11 минут, но выезжали только пять. По маршруту 136К вместо 12 автобусов с интервалом в десять минут на линии находилось шесть. За январь по автобусу 158К была выполнена половина транспортной работы, из-за чего перевозчик недополучил 1,9 млн рублей. С него удержали штраф на 60 тысяч рублей. На маршруте 136К выполнено 62% поездок и потеряно четыре миллиона рублей. Штраф составил 73 тысячи рублей.