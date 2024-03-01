Челябинских перевозчиков оштрафовали за нарушения маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствие снегопада. Челябинск, автобус, площадь революции, остановка общественного транспорта, пешеходы, городской транспорт, автотранспорт
Вместо положенного количества автобусов на маршрут выходила половина транспорта Фото:

Перевозчиков, осуществляющих маршрут между Западным и Челябинском, оштрафовали за отсутствие терминалов, игнорирование остановок и несоблюдение расписания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского общественного транспорта.

«За неисполнение требований контракта перевозчику выставляются штрафы. В числе нарушений по маршрутам 136К и 158К отсутствие терминалов безналичной оплаты, игнорирование остановок и несоблюдение расписания», — сообщили в пресс-службе.

Оштрафованы были ООО «Автотранспортное предприятие 1» и ООО «Запсибавто». На линии должны курсировать десять автобусов 158К с интервалом в 11 минут, но выезжали только пять. По маршруту 136К вместо 12 автобусов с интервалом в десять минут на линии находилось шесть.

За январь по автобусу 158К была выполнена половина транспортной работы, из-за чего перевозчик недополучил 1,9 млн рублей. С него удержали штраф на 60 тысяч рублей. На маршруте 136К выполнено 62% поездок и потеряно четыре миллиона рублей. Штраф составил 73 тысячи рублей.

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Перевозчиков, осуществляющих маршрут между Западным и Челябинском, оштрафовали за отсутствие терминалов, игнорирование остановок и несоблюдение расписания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского общественного транспорта. «За неисполнение требований контракта перевозчику выставляются штрафы. В числе нарушений по маршрутам 136К и 158К отсутствие терминалов безналичной оплаты, игнорирование остановок и несоблюдение расписания», — сообщили в пресс-службе. Оштрафованы были ООО «Автотранспортное предприятие 1» и ООО «Запсибавто». На линии должны курсировать десять автобусов 158К с интервалом в 11 минут, но выезжали только пять. По маршруту 136К вместо 12 автобусов с интервалом в десять минут на линии находилось шесть. За январь по автобусу 158К была выполнена половина транспортной работы, из-за чего перевозчик недополучил 1,9 млн рублей. С него удержали штраф на 60 тысяч рублей. На маршруте 136К выполнено 62% поездок и потеряно четыре миллиона рублей. Штраф составил 73 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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