Российских спортсменов допустят на «Олимпиаду на стероидах»

Глава «Олимпиады на стероидах» пригласил россиян участвовать в соревнованиях

03 марта 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Спортсмены из РФ будут соревноваться на «Олимпиаде на стероидах» как отдельные лица Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спортсменов из России допустят без ограничений на «Олимпиаду без стероидов». Отмечается, что соревноваться они будут в качестве отдельных лиц, а не представителей государств. Об этом сообщает президент проекта Арон Д’Соуза. «Российские спортсмены будут допущены без ограничений на „Олимпийские игры на стероидах“», — передает ТАСС слова Арона Д’Соуза. Они будут соревноваться как отдельные лица, а не представители стран. Название «Олимпиады на стероидах», то есть Enhanced Games, переводится как «Улучшенные игры». Этот проект реализуется с помощью американского миллиардера и основателя системы PayPal Питера Тиля. Исходя из названия, участникам соревнований разрешено употреблять стероиды и других химические препараты, запрещенные на официальных спортивных мероприятиях. Российским спортсменам также начали разрешать выступать и на официальной Олимпиаде. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в Олимпийских Играх в Париже белорусов и россиян. Однако они должны выходить на Игры без флагов, гимнов. Кроме того, им запрещено участвовать в командных видах спорта. Глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге также одобрил участие спортсменов из России в соревнованиях.

Спортсменов из России допустят без ограничений на «Олимпиаду без стероидов». Отмечается, что соревноваться они будут в качестве отдельных лиц, а не представителей государств. Об этом сообщает президент проекта Арон Д’Соуза. «Российские спортсмены будут допущены без ограничений на „Олимпийские игры на стероидах“», — передает ТАСС слова Арона Д’Соуза. Они будут соревноваться как отдельные лица, а не представители стран. Название «Олимпиады на стероидах», то есть Enhanced Games, переводится как «Улучшенные игры». Этот проект реализуется с помощью американского миллиардера и основателя системы PayPal Питера Тиля. Исходя из названия, участникам соревнований разрешено употреблять стероиды и других химические препараты, запрещенные на официальных спортивных мероприятиях. Российским спортсменам также начали разрешать выступать и на официальной Олимпиаде. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в Олимпийских Играх в Париже белорусов и россиян. Однако они должны выходить на Игры без флагов, гимнов. Кроме того, им запрещено участвовать в командных видах спорта. Глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге также одобрил участие спортсменов из России в соревнованиях.