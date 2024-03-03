Российских спортсменов допустят на «Олимпиаду на стероидах»

Глава «Олимпиады на стероидах» пригласил россиян участвовать в соревнованиях
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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, триколор, флаг россии, олимпийская сборная, олимпийцы, российские флаги
Спортсмены из РФ будут соревноваться на «Олимпиаде на стероидах» как отдельные лица Фото:

Спортсменов из России допустят без ограничений на «Олимпиаду без стероидов». Отмечается, что соревноваться они будут в качестве отдельных лиц, а не представителей государств. Об этом сообщает президент проекта Арон Д’Соуза.

«Российские спортсмены будут допущены без ограничений на „Олимпийские игры на стероидах“», — передает ТАСС слова Арона Д’Соуза. Они будут соревноваться как отдельные лица, а не представители стран.

Название «Олимпиады на стероидах», то есть Enhanced Games, переводится как «Улучшенные игры». Этот проект реализуется с помощью американского миллиардера и основателя системы PayPal Питера Тиля. Исходя из названия, участникам соревнований разрешено употреблять стероиды и других химические препараты, запрещенные на официальных спортивных мероприятиях.

Российским спортсменам также начали разрешать выступать и на официальной Олимпиаде. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в Олимпийских Играх в Париже белорусов и россиян. Однако они должны выходить на Игры без флагов, гимнов. Кроме того, им запрещено участвовать в командных видах спорта. Глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге также одобрил участие спортсменов из России в соревнованиях.

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Спортсменов из России допустят без ограничений на «Олимпиаду без стероидов». Отмечается, что соревноваться они будут в качестве отдельных лиц, а не представителей государств. Об этом сообщает президент проекта Арон Д’Соуза. «Российские спортсмены будут допущены без ограничений на „Олимпийские игры на стероидах“», — передает ТАСС слова Арона Д’Соуза. Они будут соревноваться как отдельные лица, а не представители стран. Название «Олимпиады на стероидах», то есть Enhanced Games, переводится как «Улучшенные игры». Этот проект реализуется с помощью американского миллиардера и основателя системы PayPal Питера Тиля. Исходя из названия, участникам соревнований разрешено употреблять стероиды и других химические препараты, запрещенные на официальных спортивных мероприятиях. Российским спортсменам также начали разрешать выступать и на официальной Олимпиаде. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в Олимпийских Играх в Париже белорусов и россиян. Однако они должны выходить на Игры без флагов, гимнов. Кроме того, им запрещено участвовать в командных видах спорта. Глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге также одобрил участие спортсменов из России в соревнованиях.
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