В Свердловской области подняли зарплаты строителям

Свердловский минстрой увеличил сумму, которую организации, работающие по госконтрактам, должны закладывать в свои сметы на зарплаты рабочим. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.
«Установить… среднемесячную оплату труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства на территории Свердловской области в размере 48247,32 рубля», — говорится в документе. В аналогичном приказе от 2023 года среднемесячная зарплата строителей составляла 41024 рубля.
По данным Свердловскстата от декабря 2023-го, средняя зарплата в отрасли составляла 76,98 тысячи рублей. За год она выросла на 16%.
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