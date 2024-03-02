02 марта 2024

В Свердловской области подняли зарплаты строителям

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство РМК-Арены. Челябинск, арматура, монтажник, строитель, рабочий, стройка, рмк-арена, арматурщик
Зарплата строителей увеличилась на семь тысяч рублей Фото:

Свердловский минстрой увеличил сумму, которую организации, работающие по госконтрактам, должны закладывать в свои сметы на зарплаты рабочим. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

«Установить… среднемесячную оплату труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства на территории Свердловской области в размере 48247,32 рубля», — говорится в документе. В аналогичном приказе от 2023 года среднемесячная зарплата строителей составляла 41024 рубля.

По данным Свердловскстата от декабря 2023-го, средняя зарплата в отрасли составляла 76,98 тысячи рублей. За год она выросла на 16%.

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Свердловский минстрой увеличил сумму, которую организации, работающие по госконтрактам, должны закладывать в свои сметы на зарплаты рабочим. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации. «Установить… среднемесячную оплату труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства на территории Свердловской области в размере 48247,32 рубля», — говорится в документе. В аналогичном приказе от 2023 года среднемесячная зарплата строителей составляла 41024 рубля. По данным Свердловскстата от декабря 2023-го, средняя зарплата в отрасли составляла 76,98 тысячи рублей. За год она выросла на 16%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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