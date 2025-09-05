Второклассник упал с лестничного пролета в школе Екатеринбурга, приехала скорая

Ребенок оступился, когда поднимался наверх
В Екатеринбурге днем 5 сентября в школе №175 (ул. Серова, 12) второклассник упал с лестничного пролета, когда поднимался на второй этаж. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Когда поднимался по лестничному пролету, оступился и упал», — сказал собеседник. К учреждению оперативно прибыли сотрудники скорой медпомощи.
Состояние пострадавшего неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального минздрава, ответ ожидается.
