Второклассник упал с лестничного пролета в школе Екатеринбурга, приехала скорая

Ребенок оступился, когда поднимался наверх
Ребенок оступился, когда поднимался наверх Фото:

В Екатеринбурге днем 5 сентября в школе №175 (ул. Серова, 12) второклассник упал с лестничного пролета, когда поднимался на второй этаж. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Когда поднимался по лестничному пролету, оступился и упал», — сказал собеседник. К учреждению оперативно прибыли сотрудники скорой медпомощи.

Состояние пострадавшего неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального минздрава, ответ ожидается.

