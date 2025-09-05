Военкор Коц раскрыл секрет свердловских бойцов на СВО

Уральские бойцы на специальной военной операции отличаются особой выносливостью, поэтому им удается с легкостью выполнять даже сложные боевые задачи. Такое мнение в разговоре с URA.RU озвучил военный корреспондент Александр Коц.
«Посмотрите, как сейчас 90-я дивизия (подразделения дислоцируются в Свердловской и Челябинской областях — прим. URA.RU) в Днепропетровской области Филию брали. Есть такой маленький населенный пункт, но его, чтобы взять, надо было форсировать речку. Вот они вплавь во всей этой амуниции форсировали, дальше уже штурмовали. Поэтому уральцы себя проявляют как настоящие потомки своих великих прадедов», — отметил Коц.
Военкор приехал в Екатеринбург, чтобы принять участие сразу в нескольких мероприятиях. В частности, встретился с главой города Алексеем Орловым. Вместе они посетили госпиталь для ветеранов СВО. В ходе поездки журналист также встретился с представителями СМИ. Во время беседы Коц опроверг прозвище Екатеринбурга «город бесов», отметив, что уральская столица активно помогает фронту.
