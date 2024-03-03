Глава МИД Венгрии Сийярто: чем позже начнутся переговоры, тем хуже для Украины

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Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии. stock,  stock, Сийярто Петер
По словам Сийярто, успех ВС РФ в конфликте с Украиной стал очевиден всем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Чем позже будут проведены мирные переговоры на Украине, тем хуже будет для страны. Это связано с тем, что в последнее время успех ВС РФ на фронте стал очевиден всем. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Время однозначно на стороне России, русские имеют успех на поле боя. Чем позже будет прекращение огня и начнутся переговоры, тем хуже будет для Украины», — передает радио Kossuth слова Сийярто. Он добавил, что НАТО является оборонительным альянсом, у него нет задачи напасть на кого-то.

Помимо прочего, глава МИД Венгрии отметил, что заявления западноевропейских политиков, которые те делали в прошлом, являются безответственными и опасными. Это связано с тем, что, при условии напряженной ситуации в мире, значения имеют слова и поступки. В таком случае эти заявления могу привести к кризису безопасности и трагедии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет конца боевых действий с Россией. Он отметил, что в стране растет усталость от конфликта. При этом в 2023 году украинский глава на законодательном уровне запретил обсуждение мира с РФ.

Однако Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров. Президент России Владимир Путин множество раз делал заявления насчет того, что страна открыта к предложениям.

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Чем позже будут проведены мирные переговоры на Украине, тем хуже будет для страны. Это связано с тем, что в последнее время успех ВС РФ на фронте стал очевиден всем. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Время однозначно на стороне России, русские имеют успех на поле боя. Чем позже будет прекращение огня и начнутся переговоры, тем хуже будет для Украины», — передает радио Kossuth слова Сийярто. Он добавил, что НАТО является оборонительным альянсом, у него нет задачи напасть на кого-то. Помимо прочего, глава МИД Венгрии отметил, что заявления западноевропейских политиков, которые те делали в прошлом, являются безответственными и опасными. Это связано с тем, что, при условии напряженной ситуации в мире, значения имеют слова и поступки. В таком случае эти заявления могу привести к кризису безопасности и трагедии. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет конца боевых действий с Россией. Он отметил, что в стране растет усталость от конфликта. При этом в 2023 году украинский глава на законодательном уровне запретил обсуждение мира с РФ. Однако Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров. Президент России Владимир Путин множество раз делал заявления насчет того, что страна открыта к предложениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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