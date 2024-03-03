Макрон и европейские элиты устроили истерику из-за успехов России на фронте

Telegraph: Макрон запаниковал из-за успехов ВС РФ на фронте

03 марта 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон ранее предложил отправить военных на Украину Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Факт того, что Россия перехватила инициативу в зоне спецоперации, заставил запаниковать президента Франции Эммануэля Макрона и представителей европейских элит. Об этом сообщает Telegraph. «На прошлой неделе, когда около двух десятков европейских лидеров собрались в Париже на саммит по Украине. Принимающий их Эммануэль Макрон продемонстрировал растущее чувство паники по поводу надвигающихся угроз с Востока и Запада», — говорится в материале . Все больше европейских чиновников согласны с тем, что Украина уже проиграла в сражении с Россией, сообщает Telegraph. Это видно по тому, что на Западе нет единого мнения насчет поставок вооружения для Киева. Издание описывает саммит, на котором Макрон предложил отправить военных на Украину. Однако позже в Минобороны Франции опровергли слова своего президента, отметив, что войска будут работать в тылу, передает RT. В Кремле отметили, что заявления Макрона заставляют Россию быть начеку. Спустя время глава французского Министерства иностранных дел Стефан Сежурне заявил, что Франция не будет отправлять своих солдат «умирать за Украину».

Факт того, что Россия перехватила инициативу в зоне спецоперации, заставил запаниковать президента Франции Эммануэля Макрона и представителей европейских элит. Об этом сообщает Telegraph. «На прошлой неделе, когда около двух десятков европейских лидеров собрались в Париже на саммит по Украине. Принимающий их Эммануэль Макрон продемонстрировал растущее чувство паники по поводу надвигающихся угроз с Востока и Запада», — говорится в материале. Все больше европейских чиновников согласны с тем, что Украина уже проиграла в сражении с Россией, сообщает Telegraph. Это видно по тому, что на Западе нет единого мнения насчет поставок вооружения для Киева. Издание описывает саммит, на котором Макрон предложил отправить военных на Украину. Однако позже в Минобороны Франции опровергли слова своего президента, отметив, что войска будут работать в тылу, передает RT. В Кремле отметили, что заявления Макрона заставляют Россию быть начеку. Спустя время глава французского Министерства иностранных дел Стефан Сежурне заявил, что Франция не будет отправлять своих солдат «умирать за Украину».