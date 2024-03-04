В Пермском крае ушел из жизни 96-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Ильинском городском округе Пермского края 4 марта ушел из жизни 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Евгений Поносов. О его кончине местная администрация сообщила в соцсети «ВКонтакте».
«4 марта ушел из жизни Поносов Евгений Михайлович, участник Великой Отечественной войны», — говорится на странице муниципалитета в соцсети. Евгений Поносов родился 1 января 1928 года в деревне Кондрашина. 20 декабря 1944 года его призвали на фронт. Службу ветеран проходил в составе 138-го стрелкового полка 5 стрелковой дивизии НКВД в звании рядового.
После демобилизации Евгений Поносов вернулся на малую родину, а затем переехал в село Слудка. Участник ВОВ работал сопровождающим почты в Слудском отделении связи.
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