04 марта 2024

В Пермском крае ушел из жизни 96-летний ветеран Великой Отечественной войны

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Прощание с Геннадием Бухтиным на Троекуровском кладбище. Москва, снег, траур, гвоздики, цветы, память, мемориал
Евгений Поносов скончался на 97-м году жизни Фото:

В Ильинском городском округе Пермского края 4 марта ушел из жизни 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Евгений Поносов. О его кончине местная администрация сообщила в соцсети «ВКонтакте».

«4 марта ушел из жизни Поносов Евгений Михайлович, участник Великой Отечественной войны», — говорится на странице муниципалитета в соцсети. Евгений Поносов родился 1 января 1928 года в деревне Кондрашина. 20 декабря 1944 года его призвали на фронт. Службу ветеран проходил в составе 138-го стрелкового полка 5 стрелковой дивизии НКВД в звании рядового.

После демобилизации Евгений Поносов вернулся на малую родину, а затем переехал в село Слудка. Участник ВОВ работал сопровождающим почты в Слудском отделении связи.

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В Ильинском городском округе Пермского края 4 марта ушел из жизни 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Евгений Поносов. О его кончине местная администрация сообщила в соцсети «ВКонтакте». «4 марта ушел из жизни Поносов Евгений Михайлович, участник Великой Отечественной войны», — говорится на странице муниципалитета в соцсети. Евгений Поносов родился 1 января 1928 года в деревне Кондрашина. 20 декабря 1944 года его призвали на фронт. Службу ветеран проходил в составе 138-го стрелкового полка 5 стрелковой дивизии НКВД в звании рядового. После демобилизации Евгений Поносов вернулся на малую родину, а затем переехал в село Слудка. Участник ВОВ работал сопровождающим почты в Слудском отделении связи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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