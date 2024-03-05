В Екатеринбурге оправдали супругов, которых обвиняли в убийстве спящих людей

06 марта 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

Суд над парой Мельковых проходил с участием присяжных (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский областной суд вынес оправдательный приговор Вере и Ивану Мельковым, которых обвиняли в убийстве двоих спящих мужчин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции. «Коллегия присяжных заседателей 21 февраля вынесла вердикт — событие преступления было, но вина подсудимых не доказана. Сегодня судья Андрей Юшманов огласил оправдательный приговор Мельковым», — говорится в сообщении суда. В ходе процессов Мельковы отрицали свою вину. Одним из скончавшихся был брат Ивана. Следствие считает, что супруги из личной неприязни в ночь на 25 июля 2021 года подожгли двери его квартиры и скрылись. У родственника Мелькова тогда гостил друг. Они скончались от отравления угарным газом.

Свердловский областной суд вынес оправдательный приговор Вере и Ивану Мельковым, которых обвиняли в убийстве двоих спящих мужчин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции. «Коллегия присяжных заседателей 21 февраля вынесла вердикт — событие преступления было, но вина подсудимых не доказана. Сегодня судья Андрей Юшманов огласил оправдательный приговор Мельковым», — говорится в сообщении суда. В ходе процессов Мельковы отрицали свою вину. Одним из скончавшихся был брат Ивана. Следствие считает, что супруги из личной неприязни в ночь на 25 июля 2021 года подожгли двери его квартиры и скрылись. У родственника Мелькова тогда гостил друг. Они скончались от отравления угарным газом.