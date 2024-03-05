05 марта 2024

В Екатеринбурге оправдали супругов, которых обвиняли в убийстве спящих людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над парой Мельковых проходил с участием присяжных (архивное фото) Фото:

Свердловский областной суд вынес оправдательный приговор Вере и Ивану Мельковым, которых обвиняли в убийстве двоих спящих мужчин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.

«Коллегия присяжных заседателей 21 февраля вынесла вердикт — событие преступления было, но вина подсудимых не доказана. Сегодня судья Андрей Юшманов огласил оправдательный приговор Мельковым», — говорится в сообщении суда.

В ходе процессов Мельковы отрицали свою вину. Одним из скончавшихся был брат Ивана. Следствие считает, что супруги из личной неприязни в ночь на 25 июля 2021 года подожгли двери его квартиры и скрылись. У родственника Мелькова тогда гостил друг. Они скончались от отравления угарным газом.

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Свердловский областной суд вынес оправдательный приговор Вере и Ивану Мельковым, которых обвиняли в убийстве двоих спящих мужчин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции. «Коллегия присяжных заседателей 21 февраля вынесла вердикт — событие преступления было, но вина подсудимых не доказана. Сегодня судья Андрей Юшманов огласил оправдательный приговор Мельковым», — говорится в сообщении суда. В ходе процессов Мельковы отрицали свою вину. Одним из скончавшихся был брат Ивана. Следствие считает, что супруги из личной неприязни в ночь на 25 июля 2021 года подожгли двери его квартиры и скрылись. У родственника Мелькова тогда гостил друг. Они скончались от отравления угарным газом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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