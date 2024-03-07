Куда сходить в Международный женский день в ХМАО

Женщины ХМАО 8 Марта отправятся играть на автоматах и летать над горами

08 марта 2024 в 03:56 Размер текста - 17 +

Жительницы ХМАО могут отпраздновать 8 Марта всей семьей за игровыми автоматами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Международный женский день для представительниц прекрасного пола в Ханты-Мансийском автономном округе подготовлено множество мероприятий. Кроме запланированных культурных программ девушкам предлагают пешие прогулки по паркам, активный отдых и отдых для всей семьи. URA.RU подготовило подборку, куда сходить на 8 Марта. Запланированная культурная программа Жители Ханты-Мансийска 8 Марта увидят концерт «Имя. Любимое. Твое». Он пройдет на площадке культурно-досугового центра «Октябрь» в 13:00. На мероприятии прозвучат музыкальные произведения, в основе которых лежат женские имена. Также в городе пройдет бесплатный показ фильма «Девчата». Его организует «Югорский кинопрокат», чтобы порадовать представительниц прекрасного пола в Международный женский день. Жительниц Сургута поздравят концертом «Музыка весны». На нем выступит саксофонист Николая Манойло. Мероприятие состоится в ТРЦ «Сургут Сити Молл» в 16:00. Для сургутянок, которые любят поэзию, пройдет музыкально-поэтический вечер «О, женщина! Ты — книга между книг». Он состоится на площадке арт-кафе дворца искусства «Нефтяник» в 19:00. Активный отдых Югорчане могут совершить восхождение в горы. Самые интересные маршруты у гор «Народная» и «Неройка». Здесь, помимо пешего подъема, можно пролететь над вершинами и осмотреть красоты с воздуха. Любителей животных приглашают в конно-спортивный клуб. Там можно научиться верховой езде, организовать конную прогулку, устроить фотосессию и покормить лошадей. Вартовчане могут отправиться в крытый роллердром. Его каток имеет площадь 650 квадратных метров, а ролики можно принести свои или взять на прокат. Также возможна аренда комнат. Пешая прогулка в парке Вартовчанам предлагают прогуляться по лесному комплексу «Ягом». На его территории размещено множество малых архитектурных форм, арт-объектов и кормушек для грызунов и птиц, связанных между собой километрами прогулочных троп. Также там организована площадка для отдыха в лесу. Все это спроектировано с минимальным вмешательством в природную среду. Жители Ханты-Мансийска могут отравиться в природный парк «Самаровский чугас». Он располагается на стыке двух рек Обь и Иртыш, включая в себя территории двух островов. Там можно увидеть редких животных, уникальные ландшафты и первозданные леса, в том числе кедровые, а также посетить «Долину ручьев». Для тех, кто устанет ходить по длинным тропам парка, предлагается 25 зон для отдыха. Также в городе можно побывать в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа». Его экспозиции посвящены культурам ханты и манси, а 8 Марта там пройдут различные досуговые развлечения. Среди них мастер-класс «Семейный оберег» (с 13:00), программа «По заснеженным холмам», где будет организованно катание на снегоходах (с 10:00 до 16:00) и программа «Этно-старт» с (10:00 до 17:00). Развлечения для всей семьи Жители Пыть-Яха могут отправиться в динопарк. Вход на его территорию свободный, помимо фигур динозавров, там установлены домики с грилем, планетарий и глэмпинг. Главная достопримечательность этого места — самый высокий в России шестиметровый тираннозавр. Вартовчан приглашают поиграть в автоматы, прокатиться на автодроме, попрыгать на батутах, пройти детский лабиринт и посетить детский островок в развлекательном центре «Малибу». Также на его территории расположено кафе и боулинг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Международный женский день для представительниц прекрасного пола в Ханты-Мансийском автономном округе подготовлено множество мероприятий. Кроме запланированных культурных программ девушкам предлагают пешие прогулки по паркам, активный отдых и отдых для всей семьи. URA.RU подготовило подборку, куда сходить на 8 Марта. Жители Ханты-Мансийска 8 Марта увидят концерт «Имя. Любимое. Твое». Он пройдет на площадке культурно-досугового центра «Октябрь» в 13:00. На мероприятии прозвучат музыкальные произведения, в основе которых лежат женские имена. Также в городе пройдет бесплатный показ фильма «Девчата». Его организует «Югорский кинопрокат», чтобы порадовать представительниц прекрасного пола в Международный женский день. Жительниц Сургута поздравят концертом «Музыка весны». На нем выступит саксофонист Николая Манойло. Мероприятие состоится в ТРЦ «Сургут Сити Молл» в 16:00. Для сургутянок, которые любят поэзию, пройдет музыкально-поэтический вечер «О, женщина! Ты — книга между книг». Он состоится на площадке арт-кафе дворца искусства «Нефтяник» в 19:00. Югорчане могут совершить восхождение в горы. Самые интересные маршруты у гор «Народная» и «Неройка». Здесь, помимо пешего подъема, можно пролететь над вершинами и осмотреть красоты с воздуха. Любителей животных приглашают в конно-спортивный клуб. Там можно научиться верховой езде, организовать конную прогулку, устроить фотосессию и покормить лошадей. Вартовчане могут отправиться в крытый роллердром. Его каток имеет площадь 650 квадратных метров, а ролики можно принести свои или взять на прокат. Также возможна аренда комнат. Вартовчанам предлагают прогуляться по лесному комплексу «Ягом». На его территории размещено множество малых архитектурных форм, арт-объектов и кормушек для грызунов и птиц, связанных между собой километрами прогулочных троп. Также там организована площадка для отдыха в лесу. Все это спроектировано с минимальным вмешательством в природную среду. Жители Ханты-Мансийска могут отравиться в природный парк «Самаровский чугас». Он располагается на стыке двух рек Обь и Иртыш, включая в себя территории двух островов. Там можно увидеть редких животных, уникальные ландшафты и первозданные леса, в том числе кедровые, а также посетить «Долину ручьев». Для тех, кто устанет ходить по длинным тропам парка, предлагается 25 зон для отдыха. Также в городе можно побывать в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа». Его экспозиции посвящены культурам ханты и манси, а 8 Марта там пройдут различные досуговые развлечения. Среди них мастер-класс «Семейный оберег» (с 13:00), программа «По заснеженным холмам», где будет организованно катание на снегоходах (с 10:00 до 16:00) и программа «Этно-старт» с (10:00 до 17:00). Жители Пыть-Яха могут отправиться в динопарк. Вход на его территорию свободный, помимо фигур динозавров, там установлены домики с грилем, планетарий и глэмпинг. Главная достопримечательность этого места — самый высокий в России шестиметровый тираннозавр. Вартовчан приглашают поиграть в автоматы, прокатиться на автодроме, попрыгать на батутах, пройти детский лабиринт и посетить детский островок в развлекательном центре «Малибу». Также на его территории расположено кафе и боулинг.