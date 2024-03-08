08 марта 2024
07 марта 2024

Профессора Пермского Политеха Свиршева арестовали за вождение без прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Профессора арестовали на 10 суток Фото:

Профессор кафедры инновационных технологий машиностроения Пермского Политеха (ПНИПУ) Валентин Свиршев был арестован за вождение без прав. Соответствующее решение содержится в судебной картотеке.

«Валентин Свиршев сел за руль, хотя был лишен водительских прав. Его отправили под арест на 10 суток, при максимальном наказании в 15», — пишет Properm со ссылкой на судебное делопроизводство.

Доктор технических наук пытался обжаловать решение. В конце февраля суд оставил без изменений меру наказания. Судя по срокам, Свиршев уже освобожден из-под ареста.

Профессора лишили прав в августе прошлого года за то, что он покинул место ДТП. На сайте пермского университета указано, что общий стаж работы Свиршева — 49 лет и шесть месяцев. По имеющимся в распоряжении редакции URA.RU телефонам оперативно связаться с ним не удалось.

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Профессор кафедры инновационных технологий машиностроения Пермского Политеха (ПНИПУ) Валентин Свиршев был арестован за вождение без прав. Соответствующее решение содержится в судебной картотеке. «Валентин Свиршев сел за руль, хотя был лишен водительских прав. Его отправили под арест на 10 суток, при максимальном наказании в 15», — пишет Properm со ссылкой на судебное делопроизводство. Доктор технических наук пытался обжаловать решение. В конце февраля суд оставил без изменений меру наказания. Судя по срокам, Свиршев уже освобожден из-под ареста. Профессора лишили прав в августе прошлого года за то, что он покинул место ДТП. На сайте пермского университета указано, что общий стаж работы Свиршева — 49 лет и шесть месяцев. По имеющимся в распоряжении редакции URA.RU телефонам оперативно связаться с ним не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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