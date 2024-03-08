Профессора Пермского Политеха Свиршева арестовали за вождение без прав

Профессор кафедры инновационных технологий машиностроения Пермского Политеха (ПНИПУ) Валентин Свиршев был арестован за вождение без прав. Соответствующее решение содержится в судебной картотеке.
«Валентин Свиршев сел за руль, хотя был лишен водительских прав. Его отправили под арест на 10 суток, при максимальном наказании в 15», — пишет Properm со ссылкой на судебное делопроизводство.
Доктор технических наук пытался обжаловать решение. В конце февраля суд оставил без изменений меру наказания. Судя по срокам, Свиршев уже освобожден из-под ареста.
Профессора лишили прав в августе прошлого года за то, что он покинул место ДТП. На сайте пермского университета указано, что общий стаж работы Свиршева — 49 лет и шесть месяцев. По имеющимся в распоряжении редакции URA.RU телефонам оперативно связаться с ним не удалось.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.