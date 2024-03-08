Профессора Пермского Политеха Свиршева арестовали за вождение без прав

09 марта 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Профессора арестовали на 10 суток Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Профессор кафедры инновационных технологий машиностроения Пермского Политеха (ПНИПУ) Валентин Свиршев был арестован за вождение без прав. Соответствующее решение содержится в судебной картотеке. «Валентин Свиршев сел за руль, хотя был лишен водительских прав. Его отправили под арест на 10 суток, при максимальном наказании в 15», — пишет Properm со ссылкой на судебное делопроизводство. Доктор технических наук пытался обжаловать решение. В конце февраля суд оставил без изменений меру наказания. Судя по срокам, Свиршев уже освобожден из-под ареста. Профессора лишили прав в августе прошлого года за то, что он покинул место ДТП. На сайте пермского университета указано, что общий стаж работы Свиршева — 49 лет и шесть месяцев. По имеющимся в распоряжении редакции URA.RU телефонам оперативно связаться с ним не удалось.

Профессор кафедры инновационных технологий машиностроения Пермского Политеха (ПНИПУ) Валентин Свиршев был арестован за вождение без прав. Соответствующее решение содержится в судебной картотеке. «Валентин Свиршев сел за руль, хотя был лишен водительских прав. Его отправили под арест на 10 суток, при максимальном наказании в 15», — пишет Properm со ссылкой на судебное делопроизводство. Доктор технических наук пытался обжаловать решение. В конце февраля суд оставил без изменений меру наказания. Судя по срокам, Свиршев уже освобожден из-под ареста. Профессора лишили прав в августе прошлого года за то, что он покинул место ДТП. На сайте пермского университета указано, что общий стаж работы Свиршева — 49 лет и шесть месяцев. По имеющимся в распоряжении редакции URA.RU телефонам оперативно связаться с ним не удалось.