Жителя Краснотурьинска (Свердловская область) Владимира П., который 11 марта подвесил собаку и тыкал в нее палкой возле гаража, вызвали в отдел полиции. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.
«Пока не могу говорить, я в полицию иду», — сказал Владимир. Полицейские опросят его.
Действия мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения. Судя по кадрам, Владимир пришел с собачкой к гаражу, подвесил ее за поводок. Некоторое время питомец болтался в воздухе и жалобно скулил. Затем хозяин взял палку и стал тыкать в собачку. Закончив издеваться над ней, он ушел. Но почти сразу же вернулся и забрал ее, когда заметил камеру.
Когда видео появилось в местных сообществах, на Владимира обрушились с претензиями. Сам он пояснил, что таким способом дрессировал собаку, и вовсе не хотел ее мучить или убивать. Полицейские узнали о случившемся в тот же день. «Мы установили его личность. Участковые организовали комплекс проверочных мероприятий», — сообщили URA.RU в МО МВД «Краснотурьинский».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.