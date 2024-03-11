Свердловчанина, который подвесил собаку у гаража, вызвали в полицию. Видео

12 марта 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Участковые организовали проверку после случившегося (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жителя Краснотурьинска (Свердловская область) Владимира П., который 11 марта подвесил собаку и тыкал в нее палкой возле гаража, вызвали в отдел полиции. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Пока не могу говорить, я в полицию иду», — сказал Владимир. Полицейские опросят его. Действия мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения. Судя по кадрам, Владимир пришел с собачкой к гаражу, подвесил ее за поводок. Некоторое время питомец болтался в воздухе и жалобно скулил. Затем хозяин взял палку и стал тыкать в собачку. Закончив издеваться над ней, он ушел. Но почти сразу же вернулся и забрал ее, когда заметил камеру. Когда видео появилось в местных сообществах, на Владимира обрушились с претензиями. Сам он пояснил, что таким способом дрессировал собаку, и вовсе не хотел ее мучить или убивать. Полицейские узнали о случившемся в тот же день. «Мы установили его личность. Участковые организовали комплекс проверочных мероприятий», — сообщили URA.RU в МО МВД «Краснотурьинский».

Жителя Краснотурьинска (Свердловская область) Владимира П., который 11 марта подвесил собаку и тыкал в нее палкой возле гаража, вызвали в отдел полиции. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Пока не могу говорить, я в полицию иду», — сказал Владимир. Полицейские опросят его. Действия мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения. Судя по кадрам, Владимир пришел с собачкой к гаражу, подвесил ее за поводок. Некоторое время питомец болтался в воздухе и жалобно скулил. Затем хозяин взял палку и стал тыкать в собачку. Закончив издеваться над ней, он ушел. Но почти сразу же вернулся и забрал ее, когда заметил камеру. Когда видео появилось в местных сообществах, на Владимира обрушились с претензиями. Сам он пояснил, что таким способом дрессировал собаку, и вовсе не хотел ее мучить или убивать. Полицейские узнали о случившемся в тот же день. «Мы установили его личность. Участковые организовали комплекс проверочных мероприятий», — сообщили URA.RU в МО МВД «Краснотурьинский».