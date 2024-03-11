11 марта 2024

Свердловчанина, который подвесил собаку у гаража, вызвали в полицию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Литвинова Элла , участковый уполномоченный полиции 6-го отделения. Тюмень, полиция
Участковые организовали проверку после случившегося (архивное фото) Фото:

Жителя Краснотурьинска (Свердловская область) Владимира П., который 11 марта подвесил собаку и тыкал в нее палкой возле гаража, вызвали в отдел полиции. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«Пока не могу говорить, я в полицию иду», — сказал Владимир. Полицейские опросят его.

Действия мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения. Судя по кадрам, Владимир пришел с собачкой к гаражу, подвесил ее за поводок. Некоторое время питомец болтался в воздухе и жалобно скулил. Затем хозяин взял палку и стал тыкать в собачку. Закончив издеваться над ней, он ушел. Но почти сразу же вернулся и забрал ее, когда заметил камеру.

Когда видео появилось в местных сообществах, на Владимира обрушились с претензиями. Сам он пояснил, что таким способом дрессировал собаку, и вовсе не хотел ее мучить или убивать. Полицейские узнали о случившемся в тот же день. «Мы установили его личность. Участковые организовали комплекс проверочных мероприятий», — сообщили URA.RU в МО МВД «Краснотурьинский».

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Жителя Краснотурьинска (Свердловская область) Владимира П., который 11 марта подвесил собаку и тыкал в нее палкой возле гаража, вызвали в отдел полиции. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Пока не могу говорить, я в полицию иду», — сказал Владимир. Полицейские опросят его. Действия мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения. Судя по кадрам, Владимир пришел с собачкой к гаражу, подвесил ее за поводок. Некоторое время питомец болтался в воздухе и жалобно скулил. Затем хозяин взял палку и стал тыкать в собачку. Закончив издеваться над ней, он ушел. Но почти сразу же вернулся и забрал ее, когда заметил камеру. Когда видео появилось в местных сообществах, на Владимира обрушились с претензиями. Сам он пояснил, что таким способом дрессировал собаку, и вовсе не хотел ее мучить или убивать. Полицейские узнали о случившемся в тот же день. «Мы установили его личность. Участковые организовали комплекс проверочных мероприятий», — сообщили URA.RU в МО МВД «Краснотурьинский».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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