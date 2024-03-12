17,5 тысячи челябинских избирателей на выборах президента получат подарки

13 марта 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Подарки на выборах президента РФ получат молодые избиратели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Впервые голосующие избиратели на выборах президента в Челябинской области получат подарки. Об этом 13 марта в ходе «Большой редакции» холдинга «Гранада Пресс» заявил председатель облизбиркома Евгений Голицын. «В Челябинской области 17,5 тысячи тех, кому только исполнилось 18 лет. Для них приготовлены подарки от избиркома, плюс еще главы муниципалитетов тоже будут дарить подарки, в каждом городе и районе они, разумеется, будут различаться», — сообщил Голицын. Помимо подарков, для того, чтобы придать выборам праздничную атмосферу, на избирательных участках будут организованы различные активности. Будут работать буфеты, на ряде участков будут дежурить представители здравоохранения, которые смогут померять у избирателей артериальное давление. Также в ряде муниципалитетов будут организованы викторины и концерты. Кроме того, в помещениях избирательных участков избиратели смогут проголосовать за объекты, которые будут благоустроены в их населенных пунктах в рамках проекта «Комфортная городская среда». 17 марта в большинстве муниципалитетов будет праздноваться Масленица. По мнению Голицына, это тоже поможет в этот день создать атмосферу праздника. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец, действующий президент страны Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Впервые голосующие избиратели на выборах президента в Челябинской области получат подарки. Об этом 13 марта в ходе «Большой редакции» холдинга «Гранада Пресс» заявил председатель облизбиркома Евгений Голицын. «В Челябинской области 17,5 тысячи тех, кому только исполнилось 18 лет. Для них приготовлены подарки от избиркома, плюс еще главы муниципалитетов тоже будут дарить подарки, в каждом городе и районе они, разумеется, будут различаться», — сообщил Голицын. Помимо подарков, для того, чтобы придать выборам праздничную атмосферу, на избирательных участках будут организованы различные активности. Будут работать буфеты, на ряде участков будут дежурить представители здравоохранения, которые смогут померять у избирателей артериальное давление. Также в ряде муниципалитетов будут организованы викторины и концерты. Кроме того, в помещениях избирательных участков избиратели смогут проголосовать за объекты, которые будут благоустроены в их населенных пунктах в рамках проекта «Комфортная городская среда». 17 марта в большинстве муниципалитетов будет праздноваться Масленица. По мнению Голицына, это тоже поможет в этот день создать атмосферу праздника. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец, действующий президент страны Владимир Путин.