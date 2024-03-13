Суд Перми отказал виновнику смертельного ДТП у ЦУМа в домашнем аресте

Уроженца Таджикистана Богдана Сулиги, который насмерть сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе в центре Перми, оставили в СИЗО до 1 мая. Мужчина пытался оспорить меру пресечения. Дело рассматривалось в Пермском краевом суде. Подробности содержатся в картотеке ведомства.
«Ленинский суд Перми назначил Сулиге почти два месяца в СИЗО на время следствия. Обвиняемый настаивал на домашнем аресте, он подал апелляцию. Краевой суд 13 марта отказался отменять арест», — на судебное делопроизводство ссылается портал 59.RU.
В Перми у ЦУМа 3 марта обвиняемый сбил девушку, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина также врезался в двух пешеходов, которых доставили в больницу с травмами. После ДТП он скрылся с места происшествия. Родственники убедили Сулигу самому прийти к правоохранителям с повинной, его заключили под стражу.
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