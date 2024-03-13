13 марта 2024

Суд Перми отказал виновнику смертельного ДТП у ЦУМа в домашнем аресте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Обвиняемый пробудет в СИЗО до конца апреля Фото:

Уроженца Таджикистана Богдана Сулиги, который насмерть сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе в центре Перми, оставили в СИЗО до 1 мая. Мужчина пытался оспорить меру пресечения. Дело рассматривалось в Пермском краевом суде. Подробности содержатся в картотеке ведомства.

«Ленинский суд Перми назначил Сулиге почти два месяца в СИЗО на время следствия. Обвиняемый настаивал на домашнем аресте, он подал апелляцию. Краевой суд 13 марта отказался отменять арест», — на судебное делопроизводство ссылается портал 59.RU.

В Перми у ЦУМа 3 марта обвиняемый сбил девушку, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина также врезался в двух пешеходов, которых доставили в больницу с травмами. После ДТП он скрылся с места происшествия. Родственники убедили Сулигу самому прийти к правоохранителям с повинной, его заключили под стражу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженца Таджикистана Богдана Сулиги, который насмерть сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе в центре Перми, оставили в СИЗО до 1 мая. Мужчина пытался оспорить меру пресечения. Дело рассматривалось в Пермском краевом суде. Подробности содержатся в картотеке ведомства. «Ленинский суд Перми назначил Сулиге почти два месяца в СИЗО на время следствия. Обвиняемый настаивал на домашнем аресте, он подал апелляцию. Краевой суд 13 марта отказался отменять арест», — на судебное делопроизводство ссылается портал 59.RU. В Перми у ЦУМа 3 марта обвиняемый сбил девушку, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина также врезался в двух пешеходов, которых доставили в больницу с травмами. После ДТП он скрылся с места происшествия. Родственники убедили Сулигу самому прийти к правоохранителям с повинной, его заключили под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...