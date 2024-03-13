Челябинцы скупают земельные участки под коттеджи

В Челябинске на 37% вырос спрос на участки под строительство коттеджей

14 марта 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость участков составляет 400 тысяч рублей за объект и 34 тысячи рублей за сотку Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинской области в 2023 году спрос на участки под строительство частных домов вырос на 37%. Их средняя стоимость на данный момент составляет 400 тысяч рублей за объект и 34 тысячи рублей за сотку, сообщили 14 марта в пресс-службе «Авито Недвижимость». «По итогам 2023 года спрос на земельные участки в Челябинской области на платформе увеличился на 28% в сравнении с 2022 годом. Отдельно на земли под строительство частных домов спрос вырос также на 37%. Средняя площадь выставленных на продажу участков по региону равна 12 соткам», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, несмотря на высокий спрос на участки, количество выставленных на продажу земель не изменилось. На данный момент наибольшее их количество продается под строительство частных домов. По итогам 2023 года их доля в общей экспозиции составляет 62%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в 2023 году спрос на участки под строительство частных домов вырос на 37%. Их средняя стоимость на данный момент составляет 400 тысяч рублей за объект и 34 тысячи рублей за сотку, сообщили 14 марта в пресс-службе «Авито Недвижимость». «По итогам 2023 года спрос на земельные участки в Челябинской области на платформе увеличился на 28% в сравнении с 2022 годом. Отдельно на земли под строительство частных домов спрос вырос также на 37%. Средняя площадь выставленных на продажу участков по региону равна 12 соткам», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, несмотря на высокий спрос на участки, количество выставленных на продажу земель не изменилось. На данный момент наибольшее их количество продается под строительство частных домов. По итогам 2023 года их доля в общей экспозиции составляет 62%.