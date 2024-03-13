Челябинцы скупают земельные участки под коттеджи

В Челябинской области в 2023 году спрос на участки под строительство частных домов вырос на 37%. Их средняя стоимость на данный момент составляет 400 тысяч рублей за объект и 34 тысячи рублей за сотку, сообщили 14 марта в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«По итогам 2023 года спрос на земельные участки в Челябинской области на платформе увеличился на 28% в сравнении с 2022 годом. Отдельно на земли под строительство частных домов спрос вырос также на 37%. Средняя площадь выставленных на продажу участков по региону равна 12 соткам», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, несмотря на высокий спрос на участки, количество выставленных на продажу земель не изменилось. На данный момент наибольшее их количество продается под строительство частных домов. По итогам 2023 года их доля в общей экспозиции составляет 62%.
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