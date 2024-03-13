13 марта 2024

Челябинцы скупают земельные участки под коттеджи

В Челябинске на 37% вырос спрос на участки под строительство коттеджей
© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок "Совушки". Екатеринбург, коттедж, загородный дом
Средняя стоимость участков составляет 400 тысяч рублей за объект и 34 тысячи рублей за сотку Фото:

В Челябинской области в 2023 году спрос на участки под строительство частных домов вырос на 37%. Их средняя стоимость на данный момент составляет 400 тысяч рублей за объект и 34 тысячи рублей за сотку, сообщили 14 марта в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«По итогам 2023 года спрос на земельные участки в Челябинской области на платформе увеличился на 28% в сравнении с 2022 годом. Отдельно на земли под строительство частных домов спрос вырос также на 37%. Средняя площадь выставленных на продажу участков по региону равна 12 соткам», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, несмотря на высокий спрос на участки, количество выставленных на продажу земель не изменилось. На данный момент наибольшее их количество продается под строительство частных домов. По итогам 2023 года их доля в общей экспозиции составляет 62%.

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В Челябинской области в 2023 году спрос на участки под строительство частных домов вырос на 37%. Их средняя стоимость на данный момент составляет 400 тысяч рублей за объект и 34 тысячи рублей за сотку, сообщили 14 марта в пресс-службе «Авито Недвижимость». «По итогам 2023 года спрос на земельные участки в Челябинской области на платформе увеличился на 28% в сравнении с 2022 годом. Отдельно на земли под строительство частных домов спрос вырос также на 37%. Средняя площадь выставленных на продажу участков по региону равна 12 соткам», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, несмотря на высокий спрос на участки, количество выставленных на продажу земель не изменилось. На данный момент наибольшее их количество продается под строительство частных домов. По итогам 2023 года их доля в общей экспозиции составляет 62%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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