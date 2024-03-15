Shot: актер Федор Добронравов отменил все свои спектакли из-за болезни

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Прибытие гостей на церемонию прощания с режиссером Театра «Ленком» Марком Захаровым. Москва, добронравов федор
Добронравов отказался от гастрольной деятельности до конца 2024 года. Фото:

Актер Федор Добронравов отменил все свои спектакли до конца года. Чтобы не стать инвалидом, звезде «Сватов» предстоит серьезное лечение и реабилитация, пишет telegram-канал Shot.

По данным канала, в феврале Добронравов обратился в больницу с жалобами на боли в шее, позвоночнике и на то, что ему больно глотать. Врачи провели ему КТ, после чего срочно доставили в нейрохирургическое отделение для экстренной операции. Актеру удалили дискоостеофитный комплекс (вдавление межпозвонкового диска и остеофитов (костных разрастаний по краям тел позвонков) в просвет позвоночного канала или межпозвонкового отверстия — прим. ред.).

7 марта артиста выписали из больницы, назначив курс лечебной физкультуры и медикаментов. 62-летний Добронравов решил отказаться от участия во всех спектаклях до января 2025 года.

Самочувствие Добронравова резко ухудшилось 15 февраля. В срочном порядке в Москве заменили спектакль «Ты где-то рядом» с его участием.

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Актер Федор Добронравов отменил все свои спектакли до конца года. Чтобы не стать инвалидом, звезде «Сватов» предстоит серьезное лечение и реабилитация, пишет telegram-канал Shot. По данным канала, в феврале Добронравов обратился в больницу с жалобами на боли в шее, позвоночнике и на то, что ему больно глотать. Врачи провели ему КТ, после чего срочно доставили в нейрохирургическое отделение для экстренной операции. Актеру удалили дискоостеофитный комплекс (вдавление межпозвонкового диска и остеофитов (костных разрастаний по краям тел позвонков) в просвет позвоночного канала или межпозвонкового отверстия — прим. ред.). 7 марта артиста выписали из больницы, назначив курс лечебной физкультуры и медикаментов. 62-летний Добронравов решил отказаться от участия во всех спектаклях до января 2025 года. Самочувствие Добронравова резко ухудшилось 15 февраля. В срочном порядке в Москве заменили спектакль «Ты где-то рядом» с его участием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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