Shot: актер Федор Добронравов отменил все свои спектакли из-за болезни

Актер Федор Добронравов отменил все свои спектакли до конца года. Чтобы не стать инвалидом, звезде «Сватов» предстоит серьезное лечение и реабилитация, пишет telegram-канал Shot.
По данным канала, в феврале Добронравов обратился в больницу с жалобами на боли в шее, позвоночнике и на то, что ему больно глотать. Врачи провели ему КТ, после чего срочно доставили в нейрохирургическое отделение для экстренной операции. Актеру удалили дискоостеофитный комплекс (вдавление межпозвонкового диска и остеофитов (костных разрастаний по краям тел позвонков) в просвет позвоночного канала или межпозвонкового отверстия — прим. ред.).
7 марта артиста выписали из больницы, назначив курс лечебной физкультуры и медикаментов. 62-летний Добронравов решил отказаться от участия во всех спектаклях до января 2025 года.
Самочувствие Добронравова резко ухудшилось 15 февраля. В срочном порядке в Москве заменили спектакль «Ты где-то рядом» с его участием.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.