Молодым сотрудникам екатеринбургского предприятия «Уралтрансмаш» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») подготовили к выборам президента памятные сувениры. Об этом URA.RU рассказал директор по управлению персоналом АО «Уралтрансмаш» Владимир Третьяков.
«Молодым работникам, впервые участвующим в голосовании мы подготовили персональные приглашения на выборы и вручили памятные сувениры, а также медали в честь викторины. Приглашаем не только работников предприятия на голосование, но и близких родственников, коллег и знакомых», — поделился Третьяков.
По его словам, сотрудники завода активно голосуют и участвуют в общественно-политических мероприятиях. С коллективом провели информационную работу, разъяснили порядок голосования и форматы — непосредственно на избирательном участке или по ДЭГ. Больше 1000 сотрудников решили проголосовать дистанционно.
«Уралтрансмаш» выпускает самоходные гаубицы «Мста-С» и гражданскую продукцию. В конце января предприятие посетил министр обороны Сергей Шойгу. Тогда же он поручил предприятию разработать боеприпасы для новой гаубицы «Коалиция СВ». Ранее с призывом голосовать выступили тысячи сотрудников компании «Сима-Ленд».
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