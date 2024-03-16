Сотрудникам свердловского завода, где делают гаубицы, придумали бонусы к выборам. Видео

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Трамвайный цех Уралтрансмаша и губернатор Куйвашев. Екатеринбург, уралтрансмаш, рабочий
Многие сотрудники предприятия решили проголосовать дистанционно Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Молодым сотрудникам екатеринбургского предприятия «Уралтрансмаш» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») подготовили к выборам президента памятные сувениры. Об этом URA.RU рассказал директор по управлению персоналом АО «Уралтрансмаш» Владимир Третьяков.

«Молодым работникам, впервые участвующим в голосовании мы подготовили персональные приглашения на выборы и вручили памятные сувениры, а также медали в честь викторины. Приглашаем не только работников предприятия на голосование, но и близких родственников, коллег и знакомых», — поделился Третьяков.

По его словам, сотрудники завода активно голосуют и участвуют в общественно-политических мероприятиях. С коллективом провели информационную работу, разъяснили порядок голосования и форматы — непосредственно на избирательном участке или по ДЭГ. Больше 1000 сотрудников решили проголосовать дистанционно.

«Уралтрансмаш» выпускает самоходные гаубицы «Мста-С» и гражданскую продукцию. В конце января предприятие посетил министр обороны Сергей Шойгу. Тогда же он поручил предприятию разработать боеприпасы для новой гаубицы «Коалиция СВ». Ранее с призывом голосовать выступили тысячи сотрудников компании «Сима-Ленд».

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Молодым сотрудникам екатеринбургского предприятия «Уралтрансмаш» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») подготовили к выборам президента памятные сувениры. Об этом URA.RU рассказал директор по управлению персоналом АО «Уралтрансмаш» Владимир Третьяков. «Молодым работникам, впервые участвующим в голосовании мы подготовили персональные приглашения на выборы и вручили памятные сувениры, а также медали в честь викторины. Приглашаем не только работников предприятия на голосование, но и близких родственников, коллег и знакомых», — поделился Третьяков. По его словам, сотрудники завода активно голосуют и участвуют в общественно-политических мероприятиях. С коллективом провели информационную работу, разъяснили порядок голосования и форматы — непосредственно на избирательном участке или по ДЭГ. Больше 1000 сотрудников решили проголосовать дистанционно. «Уралтрансмаш» выпускает самоходные гаубицы «Мста-С» и гражданскую продукцию. В конце января предприятие посетил министр обороны Сергей Шойгу. Тогда же он поручил предприятию разработать боеприпасы для новой гаубицы «Коалиция СВ». Ранее с призывом голосовать выступили тысячи сотрудников компании «Сима-Ленд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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