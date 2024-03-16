Сотрудникам свердловского завода, где делают гаубицы, придумали бонусы к выборам. Видео

16 марта 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Многие сотрудники предприятия решили проголосовать дистанционно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Молодым сотрудникам екатеринбургского предприятия «Уралтрансмаш» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») подготовили к выборам президента памятные сувениры. Об этом URA.RU рассказал директор по управлению персоналом АО «Уралтрансмаш» Владимир Третьяков. «Молодым работникам, впервые участвующим в голосовании мы подготовили персональные приглашения на выборы и вручили памятные сувениры, а также медали в честь викторины. Приглашаем не только работников предприятия на голосование, но и близких родственников, коллег и знакомых», — поделился Третьяков. По его словам, сотрудники завода активно голосуют и участвуют в общественно-политических мероприятиях. С коллективом провели информационную работу, разъяснили порядок голосования и форматы — непосредственно на избирательном участке или по ДЭГ. Больше 1000 сотрудников решили проголосовать дистанционно. «Уралтрансмаш» выпускает самоходные гаубицы «Мста-С» и гражданскую продукцию. В конце января предприятие посетил министр обороны Сергей Шойгу. Тогда же он поручил предприятию разработать боеприпасы для новой гаубицы «Коалиция СВ». Ранее с призывом голосовать выступили тысячи сотрудников компании «Сима-Ленд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Молодым сотрудникам екатеринбургского предприятия «Уралтрансмаш» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») подготовили к выборам президента памятные сувениры. Об этом URA.RU рассказал директор по управлению персоналом АО «Уралтрансмаш» Владимир Третьяков. «Молодым работникам, впервые участвующим в голосовании мы подготовили персональные приглашения на выборы и вручили памятные сувениры, а также медали в честь викторины. Приглашаем не только работников предприятия на голосование, но и близких родственников, коллег и знакомых», — поделился Третьяков. По его словам, сотрудники завода активно голосуют и участвуют в общественно-политических мероприятиях. С коллективом провели информационную работу, разъяснили порядок голосования и форматы — непосредственно на избирательном участке или по ДЭГ. Больше 1000 сотрудников решили проголосовать дистанционно. «Уралтрансмаш» выпускает самоходные гаубицы «Мста-С» и гражданскую продукцию. В конце января предприятие посетил министр обороны Сергей Шойгу. Тогда же он поручил предприятию разработать боеприпасы для новой гаубицы «Коалиция СВ». Ранее с призывом голосовать выступили тысячи сотрудников компании «Сима-Ленд».