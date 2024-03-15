Медведев сводил жену на выборы в день ее рождения

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Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медеведев проголосовал за президента РФ, вместе со своей супругой Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вместе со своей супругой Светланой проголосовал на президентских выборах. Это при учете, что у его жены сегодня день рождения. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Сегодня первый день голосования, в первых рядах и пришли. Вот, Светлана Владимировна [супруга Медведева — прим. URA.RU] пришла в свой день рождения. Приглашаем всех», — рассказал Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами.

В настоящий момент в стране проходит голосование за выборы президента России. В последний раз они проходили в 2018 году. В этом году голосование проходит в три дня — с 15 по 17 марта.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вместе со своей супругой Светланой проголосовал на президентских выборах. Это при учете, что у его жены сегодня день рождения. Об этом сообщают telegram-каналы. «Сегодня первый день голосования, в первых рядах и пришли. Вот, Светлана Владимировна [супруга Медведева — прим. URA.RU] пришла в свой день рождения. Приглашаем всех», — рассказал Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами. В настоящий момент в стране проходит голосование за выборы президента России. В последний раз они проходили в 2018 году. В этом году голосование проходит в три дня — с 15 по 17 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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