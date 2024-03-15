Общество Медведев сводил жену на выборы в день ее рождения 15 марта 2024 в 16:54 Размер текста - 17 + Дмитрий Медеведев проголосовал за президента РФ, вместе со своей супругой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вместе со своей супругой Светланой проголосовал на президентских выборах. Это при учете, что у его жены сегодня день рождения. Об этом сообщают telegram-каналы. «Сегодня первый день голосования, в первых рядах и пришли. Вот, Светлана Владимировна [супруга Медведева — прим. URA.RU] пришла в свой день рождения. Приглашаем всех», — рассказал Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами. В настоящий момент в стране проходит голосование за выборы президента России. В последний раз они проходили в 2018 году. В этом году голосование проходит в три дня — с 15 по 17 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вместе со своей супругой Светланой проголосовал на президентских выборах. Это при учете, что у его жены сегодня день рождения. Об этом сообщают telegram-каналы. «Сегодня первый день голосования, в первых рядах и пришли. Вот, Светлана Владимировна [супруга Медведева — прим. URA.RU] пришла в свой день рождения. Приглашаем всех», — рассказал Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами. В настоящий момент в стране проходит голосование за выборы президента России. В последний раз они проходили в 2018 году. В этом году голосование проходит в три дня — с 15 по 17 марта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям