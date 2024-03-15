Медведев сводил жену на выборы в день ее рождения

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вместе со своей супругой Светланой проголосовал на президентских выборах. Это при учете, что у его жены сегодня день рождения. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Сегодня первый день голосования, в первых рядах и пришли. Вот, Светлана Владимировна [супруга Медведева — прим. URA.RU] пришла в свой день рождения. Приглашаем всех», — рассказал Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами.
В настоящий момент в стране проходит голосование за выборы президента России. В последний раз они проходили в 2018 году. В этом году голосование проходит в три дня — с 15 по 17 марта.
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