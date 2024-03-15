15 марта 2024

Челябинская область вышла на «экватор» президентских выборов

В Челябинской области начался второй день выборов президента РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы. Челябинск
В Челябинской области уже проголосовали больше трети избирателей Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Челябинской области 16 марта в 8 часов утра открылись избирательные участки, где ждут жителей региона для участия в выборах президента РФ. Начинается второй день трехдневного голосования.

«Первый день выборов прошел без нарушений. Явка по итогам 15 марта составила 34,3 процента с учетом дистанционного электронного голосования», — сообщили URA.RU в избиркоме.

Также 16 марта в Челябинской области начнут подводить первые итоги викторин, в ходе которых среди жителей разыграют квартиры, автомобили и сотни ценных подарков. Обладателей подарков выберут в прямом эфире телеканала ОТВ. Время трансляций 16 марта — с 10:30 до 12:30 и с 17:00 до 18:50.

Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершатся 17 марта. URA.RU в онлайн-режиме следит за тем, как проходит голосование в Челябинской области.

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В Челябинской области 16 марта в 8 часов утра открылись избирательные участки, где ждут жителей региона для участия в выборах президента РФ. Начинается второй день трехдневного голосования. «Первый день выборов прошел без нарушений. Явка по итогам 15 марта составила 34,3 процента с учетом дистанционного электронного голосования», — сообщили URA.RU в избиркоме. Также 16 марта в Челябинской области начнут подводить первые итоги викторин, в ходе которых среди жителей разыграют квартиры, автомобили и сотни ценных подарков. Обладателей подарков выберут в прямом эфире телеканала ОТВ. Время трансляций 16 марта — с 10:30 до 12:30 и с 17:00 до 18:50. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершатся 17 марта. URA.RU в онлайн-режиме следит за тем, как проходит голосование в Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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