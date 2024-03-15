Челябинская область вышла на «экватор» президентских выборов

В Челябинской области начался второй день выборов президента РФ

16 марта 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

В Челябинской области уже проголосовали больше трети избирателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Челябинской области 16 марта в 8 часов утра открылись избирательные участки, где ждут жителей региона для участия в выборах президента РФ. Начинается второй день трехдневного голосования. «Первый день выборов прошел без нарушений. Явка по итогам 15 марта составила 34,3 процента с учетом дистанционного электронного голосования», — сообщили URA.RU в избиркоме. Также 16 марта в Челябинской области начнут подводить первые итоги викторин, в ходе которых среди жителей разыграют квартиры, автомобили и сотни ценных подарков. Обладателей подарков выберут в прямом эфире телеканала ОТВ. Время трансляций 16 марта — с 10:30 до 12:30 и с 17:00 до 18:50. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершатся 17 марта. URA.RU в онлайн-режиме следит за тем, как проходит голосование в Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 16 марта в 8 часов утра открылись избирательные участки, где ждут жителей региона для участия в выборах президента РФ. Начинается второй день трехдневного голосования. «Первый день выборов прошел без нарушений. Явка по итогам 15 марта составила 34,3 процента с учетом дистанционного электронного голосования», — сообщили URA.RU в избиркоме. Также 16 марта в Челябинской области начнут подводить первые итоги викторин, в ходе которых среди жителей разыграют квартиры, автомобили и сотни ценных подарков. Обладателей подарков выберут в прямом эфире телеканала ОТВ. Время трансляций 16 марта — с 10:30 до 12:30 и с 17:00 до 18:50. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершатся 17 марта. URA.RU в онлайн-режиме следит за тем, как проходит голосование в Челябинской области.