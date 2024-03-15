Челябинская область вышла на «экватор» президентских выборов

В Челябинской области 16 марта в 8 часов утра открылись избирательные участки, где ждут жителей региона для участия в выборах президента РФ. Начинается второй день трехдневного голосования.
«Первый день выборов прошел без нарушений. Явка по итогам 15 марта составила 34,3 процента с учетом дистанционного электронного голосования», — сообщили URA.RU в избиркоме.
Также 16 марта в Челябинской области начнут подводить первые итоги викторин, в ходе которых среди жителей разыграют квартиры, автомобили и сотни ценных подарков. Обладателей подарков выберут в прямом эфире телеканала ОТВ. Время трансляций 16 марта — с 10:30 до 12:30 и с 17:00 до 18:50.
Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершатся 17 марта. URA.RU в онлайн-режиме следит за тем, как проходит голосование в Челябинской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.