Первый день выборов в Челябинске: триумф ДЭГ и поджигательница

Как регион догнал традиционного соперника

15 марта 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Первый день выборов в Челябинской области стал «комбо» из традиционных и новых выборных технологий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Первый день выборов президента в Челябинской области не принес сюрпризов. Тем не менее, явка с учетом проголосовавших с помощью ДЭГ, составила около 34,3%. Это на примерно на 5% выше, чем в среднем по стране и почти вдвое больше, чем первый день голосования на выборах в Госдумы 2021 года. В штабе общественного наблюдения не зафиксировали нарушений. В областном избиркоме констатировали, что большая часть обращений сводилась к вопросам о расположении участков для голосования и жалобам на нечищеные тротуары. Единственным эксцессом стал случай с 80-летней пенсионеркой, которая активировала на участке фейерверк. Участок вскоре возобновил работу, а бабушка объяснила в полиции, что выполняла телефонную просьбу неких «правоохранителей», попросивших ее принять участие в операции по выявлению врагов России. Иностранные наблюдатели и прямая трансляция с участков для голосования стали уже привычными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти, со своей стороны, использовали все возможные технологии. Для избирателей-традиционалистов примером стал губернатор Алексей Текслер, одним из первых посетивший участок для голосования с супругой Ириной. Его примеру последовал целый ряд VIP-ов, начиная от мэра Челябинска Котовой до спикера областного парламента Олега Гербера, а также авторитетные промышленники — вроде председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова. Вместе с тем, высокопоставленные челябинцы не чурались и дистанционного голосования. Среди них оказался не только глава облизбиркома Евгений Голицын, но и вроде бы консервативный по определению митрополит Челябинский и Златоустовский Алексий (представители РПЦ вообще были очень активны, призывая паству принять участие в выборах). В итоге первый день выборов стал в Челябинской области триумфом ДЭГ: проголосовали онлайн 67% из выбравших этот способ 233 тысяч человек. Сыграли свою роль и викторины, на которых среди жителей области разыгрывались квартиры, автомобили, бытовая техники и дорогостоящие призы. Первые итоги розыгрышей подведут утром 16 марта, потом последует вечерний прямой эфир. Так же решено сделать и в воскресенье, что должно придать новый импульс очному голосованию в выходные дни. «Обращает на себя внимание спокойная информационная повестка, в том числе в Челябинской области — выборы идут организованно, каких-то серьезных сигналов о нарушениях, нештатных и скандальных ситуаций нет. Интересно, что избиратели, выбравшие дистанционное электронное голосование, не откладывают эту возможность на потом», — констатировал политолог Александр Мельников. По итогам первого дня Челябинская область отстала от Тюмени и, особенно северных регионов УрФО. Но идет практически вровень с извечным соперником, результаты которого традиционно служат точкой отсчета, Свердловской областью — результаты разнятся на десятые доли процента. Предстоящие два дня покажут, позволит ли избранная стратегия сохранить это соотношение и выйти на намеченные 65-70% явки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый день выборов президента в Челябинской области не принес сюрпризов. Тем не менее, явка с учетом проголосовавших с помощью ДЭГ, составила около 34,3%. Это на примерно на 5% выше, чем в среднем по стране и почти вдвое больше, чем первый день голосования на выборах в Госдумы 2021 года. В штабе общественного наблюдения не зафиксировали нарушений. В областном избиркоме констатировали, что большая часть обращений сводилась к вопросам о расположении участков для голосования и жалобам на нечищеные тротуары. Единственным эксцессом стал случай с 80-летней пенсионеркой, которая активировала на участке фейерверк. Участок вскоре возобновил работу, а бабушка объяснила в полиции, что выполняла телефонную просьбу неких «правоохранителей», попросивших ее принять участие в операции по выявлению врагов России. Власти, со своей стороны, использовали все возможные технологии. Для избирателей-традиционалистов примером стал губернатор Алексей Текслер, одним из первых посетивший участок для голосования с супругой Ириной. Его примеру последовал целый ряд VIP-ов, начиная от мэра Челябинска Котовой до спикера областного парламента Олега Гербера, а также авторитетные промышленники — вроде председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова. Вместе с тем, высокопоставленные челябинцы не чурались и дистанционного голосования. Среди них оказался не только глава облизбиркома Евгений Голицын, но и вроде бы консервативный по определению митрополит Челябинский и Златоустовский Алексий (представители РПЦ вообще были очень активны, призывая паству принять участие в выборах). В итоге первый день выборов стал в Челябинской области триумфом ДЭГ: проголосовали онлайн 67% из выбравших этот способ 233 тысяч человек. Сыграли свою роль и викторины, на которых среди жителей области разыгрывались квартиры, автомобили, бытовая техники и дорогостоящие призы. Первые итоги розыгрышей подведут утром 16 марта, потом последует вечерний прямой эфир. Так же решено сделать и в воскресенье, что должно придать новый импульс очному голосованию в выходные дни. По итогам первого дня Челябинская область отстала от Тюмени и, особенно северных регионов УрФО. Но идет практически вровень с извечным соперником, результаты которого традиционно служат точкой отсчета, Свердловской областью — результаты разнятся на десятые доли процента. Предстоящие два дня покажут, позволит ли избранная стратегия сохранить это соотношение и выйти на намеченные 65-70% явки.