На большую викторину к 90-летию области заявились почти 690 тысяч свердловчан

16 марта 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Всем участникам обязательно вручаются медали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К вечеру 15 марта количество свердловчан, решивших поучаствовать в викторине «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона, достигло почти 690 тысяч. Об этом URA.RU рассказали в оргкомитете акции. «По состоянию на 20:00, на специальный номер пришло 688341 сообщение [с уникальными кодами]», — поделились организаторы. Они также уточнили, что утром 15 марта из-за большой активности участников действительно возникали проблемы с отправкой СМС. Кто-то пытался отправить свой код в WhatsApp и Telegram, через официальную группу викторины «ВКонтакте» или в других соцсетях. Но так делать не стоит. «Если вам не удалось отправить СМС с личного телефона 15 марта, вы можете попробовать сделать это снова 16 марта или 17-го. Важно: отправлять надо только СМС!» — подчеркнули организаторы. Также они напомнили, что сервис отправки СМС есть на сайте ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ . Чтобы его использовать надо соблюсти два правила: указать личный номер, который человек сможет подтвердить, а уникальный номер участник должен получить лично за участие в викторине в дни ее проведения с 15 по 18 марта. Определенные трудности возникали и с карточками, которые участникам выдают в комплекте с медалью и инструкцией-опросником. Не везде под защитным слоем был тот самый уникальный код, который надо отправить по СМС. Организаторы объясняли, что из-за масштабов акции минимальный процент брака возможен, и рекомендовали проверять карточки прямо на участках — чтобы волонтеры могли оперативно помочь. URA.RU публиковало подробную инструкцию, как поучаствовать в викторине, 14 марта. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К вечеру 15 марта количество свердловчан, решивших поучаствовать в викторине «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона, достигло почти 690 тысяч. Об этом URA.RU рассказали в оргкомитете акции. «По состоянию на 20:00, на специальный номер пришло 688341 сообщение [с уникальными кодами]», — поделились организаторы. Они также уточнили, что утром 15 марта из-за большой активности участников действительно возникали проблемы с отправкой СМС. Кто-то пытался отправить свой код в WhatsApp и Telegram, через официальную группу викторины «ВКонтакте» или в других соцсетях. Но так делать не стоит. «Если вам не удалось отправить СМС с личного телефона 15 марта, вы можете попробовать сделать это снова 16 марта или 17-го. Важно: отправлять надо только СМС!» — подчеркнули организаторы. Также они напомнили, что сервис отправки СМС есть на сайте ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ. Чтобы его использовать надо соблюсти два правила: указать личный номер, который человек сможет подтвердить, а уникальный номер участник должен получить лично за участие в викторине в дни ее проведения с 15 по 18 марта. Определенные трудности возникали и с карточками, которые участникам выдают в комплекте с медалью и инструкцией-опросником. Не везде под защитным слоем был тот самый уникальный код, который надо отправить по СМС. Организаторы объясняли, что из-за масштабов акции минимальный процент брака возможен, и рекомендовали проверять карточки прямо на участках — чтобы волонтеры могли оперативно помочь. URA.RU публиковало подробную инструкцию, как поучаствовать в викторине, 14 марта. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране.