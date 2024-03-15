15 марта 2024

В соцсетях расходится слух о вбросе бюллетеней на участке в Челябинске

В социальных сетях расходится слух о вбросе бюллетеней на участке в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в Тюмени. Тюмень, бюллетень
Ранее такой же фейк о вбросе бюллетеней запустили про город Дзержинск Нижегородской области Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Информация о том, что 15 марта, после завершения первого дня выборов президента РФ, на одном из избирательных участков в Челябинске был осуществлен вброс бюллетеней, не является достоверной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

«Челябинск. На закрытом к тому времени избирательном участке происходит вброс бюллетеней», — говорится в распространяемом в telegram-каналах сообщении. Но эти данные являются ложными. Авторы не называют даже номер участка, на котором якобы произошел инцидент. Видео, которое прикреплено к таким публикациям и якобы демонстрирует процесс вброса бюллетеней, уже ранее распространялось в других сообществах. Только тогда авторы постов утверждали, что действие происходит в городе Дзержинске Нижегородской области.

Избирательная комиссия Нижегородской области объяснила, что на самом деле на видео запечатлена процедура ввода листков для голосования в комплекс обработки избирательных бюллетеней из переносных ящиков согласно установленной инструкции. При этом действии присутствовали наблюдатели, которые не зафиксировали нарушений.

Это видео ранее уже распространялось в telegram-каналах, но тогда в публикациях речь шла о городе Дзержинске Нижегородской области
Это видео ранее уже распространялось в telegram-каналах, но тогда в публикациях речь шла о городе Дзержинске Нижегородской области

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Информация о том, что 15 марта, после завершения первого дня выборов президента РФ, на одном из избирательных участков в Челябинске был осуществлен вброс бюллетеней, не является достоверной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «Челябинск. На закрытом к тому времени избирательном участке происходит вброс бюллетеней», — говорится в распространяемом в telegram-каналах сообщении. Но эти данные являются ложными. Авторы не называют даже номер участка, на котором якобы произошел инцидент. Видео, которое прикреплено к таким публикациям и якобы демонстрирует процесс вброса бюллетеней, уже ранее распространялось в других сообществах. Только тогда авторы постов утверждали, что действие происходит в городе Дзержинске Нижегородской области. Избирательная комиссия Нижегородской области объяснила, что на самом деле на видео запечатлена процедура ввода листков для голосования в комплекс обработки избирательных бюллетеней из переносных ящиков согласно установленной инструкции. При этом действии присутствовали наблюдатели, которые не зафиксировали нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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