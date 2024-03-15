В соцсетях расходится слух о вбросе бюллетеней на участке в Челябинске

В социальных сетях расходится слух о вбросе бюллетеней на участке в Челябинске

16 марта 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Ранее такой же фейк о вбросе бюллетеней запустили про город Дзержинск Нижегородской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что 15 марта, после завершения первого дня выборов президента РФ, на одном из избирательных участков в Челябинске был осуществлен вброс бюллетеней, не является достоверной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «Челябинск. На закрытом к тому времени избирательном участке происходит вброс бюллетеней», — говорится в распространяемом в telegram-каналах сообщении. Но эти данные являются ложными. Авторы не называют даже номер участка, на котором якобы произошел инцидент. Видео, которое прикреплено к таким публикациям и якобы демонстрирует процесс вброса бюллетеней, уже ранее распространялось в других сообществах. Только тогда авторы постов утверждали, что действие происходит в городе Дзержинске Нижегородской области. Избирательная комиссия Нижегородской области объяснила, что на самом деле на видео запечатлена процедура ввода листков для голосования в комплекс обработки избирательных бюллетеней из переносных ящиков согласно установленной инструкции. При этом действии присутствовали наблюдатели, которые не зафиксировали нарушений. Это видео ранее уже распространялось в telegram-каналах, но тогда в публикациях речь шла о городе Дзержинске Нижегородской области фото: скрин (https://t.me/pr_russia/49306) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информация о том, что 15 марта, после завершения первого дня выборов президента РФ, на одном из избирательных участков в Челябинске был осуществлен вброс бюллетеней, не является достоверной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «Челябинск. На закрытом к тому времени избирательном участке происходит вброс бюллетеней», — говорится в распространяемом в telegram-каналах сообщении. Но эти данные являются ложными. Авторы не называют даже номер участка, на котором якобы произошел инцидент. Видео, которое прикреплено к таким публикациям и якобы демонстрирует процесс вброса бюллетеней, уже ранее распространялось в других сообществах. Только тогда авторы постов утверждали, что действие происходит в городе Дзержинске Нижегородской области. Избирательная комиссия Нижегородской области объяснила, что на самом деле на видео запечатлена процедура ввода листков для голосования в комплекс обработки избирательных бюллетеней из переносных ящиков согласно установленной инструкции. При этом действии присутствовали наблюдатели, которые не зафиксировали нарушений.