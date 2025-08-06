Текслер открыл ДК «Победа» в коркинском поселке Роза. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер (в центре) прибыл на открытие Дома культуры
Алексей Текслер (в центре) прибыл на открытие Дома культуры Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей коркинского поселка Роза с открытием Дома культуры «Победа». Как с места событий сообщает корреспондент URA.RU, дома культуры в поселке не было никогда.

«Очень символично, на мой взгляд, в год Великой Победы, 80-летия Великой Победы, которую мы празднуем в этом году, и в год защитника Отечества символичное название „Победа“, которое будет носить этот Дом культуры. И уверен, что уже новая победа, самая важная победа, которую мы очень ждем, наступит, в том числе благодаря тому, что мы делаем все для победы, и здесь, что называется, мелочей не бывает. Поэтому, дорогие друзья, от всей души хочу всех еще раз поздравить с открытием нового Дома культуры, пожелать ярких творческих побед», — обратился Текслер к жителям Коркино.

Губернатор обратил внимание, что территория развивается комплексно. Рядом с ДК находится храм, и вместе с домом культуры будет составлять новое общественное пространство. И все это будет такой большой точкой притяжения для жителей поселка Роза.

В ДК будет девять клубных коллективов, предусмотрен и детский, и взрослый формат допобразования. Текслер назвал новый ДК точкой кипения культурной жизни и пожелал жителям Коркино успехов, новых достижений и всего наилучшего.

В декабре 2023 года жительница Розы Маргарита на прямой линии с губернатором спросила о строительстве Дома культуры, которого жители ждут уже несколько лет. Летом 2024 года строительство стартовало. Все работы по возведению быстровозводимого Дома культуры «Победа» и благоустройству были завершены 30 июня.

Общая площадь здания быстровозводимого дома культуры, включая летнюю эстраду, составляет 827 квадратных метров. Площадь зрительного зала вместимостью 200 мест составляет 185 квадратных метров.

Планируется, что в ДК будут заниматься не менее 185 человек. Штатная численность сотрудников — 35 единиц. В рамках поездки в Коркино Текслер ознакомился с итогами ремонта терапевтического корпуса местной больницы и ходом ремонта поликлиники. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей коркинского поселка Роза с открытием Дома культуры «Победа». Как с места событий сообщает корреспондент URA.RU, дома культуры в поселке не было никогда. «Очень символично, на мой взгляд, в год Великой Победы, 80-летия Великой Победы, которую мы празднуем в этом году, и в год защитника Отечества символичное название „Победа“, которое будет носить этот Дом культуры. И уверен, что уже новая победа, самая важная победа, которую мы очень ждем, наступит, в том числе благодаря тому, что мы делаем все для победы, и здесь, что называется, мелочей не бывает. Поэтому, дорогие друзья, от всей души хочу всех еще раз поздравить с открытием нового Дома культуры, пожелать ярких творческих побед», — обратился Текслер к жителям Коркино. Губернатор обратил внимание, что территория развивается комплексно. Рядом с ДК находится храм, и вместе с домом культуры будет составлять новое общественное пространство. И все это будет такой большой точкой притяжения для жителей поселка Роза. В ДК будет девять клубных коллективов, предусмотрен и детский, и взрослый формат допобразования. Текслер назвал новый ДК точкой кипения культурной жизни и пожелал жителям Коркино успехов, новых достижений и всего наилучшего. В декабре 2023 года жительница Розы Маргарита на прямой линии с губернатором спросила о строительстве Дома культуры, которого жители ждут уже несколько лет. Летом 2024 года строительство стартовало. Все работы по возведению быстровозводимого Дома культуры «Победа» и благоустройству были завершены 30 июня. Общая площадь здания быстровозводимого дома культуры, включая летнюю эстраду, составляет 827 квадратных метров. Площадь зрительного зала вместимостью 200 мест составляет 185 квадратных метров. Планируется, что в ДК будут заниматься не менее 185 человек. Штатная численность сотрудников — 35 единиц. В рамках поездки в Коркино Текслер ознакомился с итогами ремонта терапевтического корпуса местной больницы и ходом ремонта поликлиники. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...