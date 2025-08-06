Челябинский коллектив «Ритм сердца» выступит на театральном фестивале в Москве

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Фестиваль пройдет с 6 по 12 октября
Фестиваль пройдет с 6 по 12 октября Фото:

Творческий коллектив «Ритм сердца» из Челябинска вошел в число участников VIII международного фестиваля глухих актеров «Территория жеста», который пройдет в Москве на сцене театра Мимики и Жеста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе театра, мероприятие состоится в октябре текущего года.

«На фестивале свою постановку представит творческий коллектив „Ритм сердца“ из Челябинска. Также в программу вошли спектакли Народного молодежного театра эстрады Республиканского Дворца культуры имени Шарко Белорусского общества глухих (Минск), театра пантомимы и пластики „Форма“ (Ереван) и „Compagnia teatrale Senza Parole“ (Милан)», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, ожидается появление на сцене участников из Индии, ОАЭ, Словении, Франции, Чехии, Швейцарии и России. Особенностью этого года стала новая номинация — «Визуальная миниатюра» для работ «малой формы».

Как отметили в пресс-службе театра, Россия остается лидером в развитии театрального искусства для глухих. Московский театр Мимики и Жеста стал первым в мире профессиональным театром неслышащих актеров.

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Творческий коллектив «Ритм сердца» из Челябинска вошел в число участников VIII международного фестиваля глухих актеров «Территория жеста», который пройдет в Москве на сцене театра Мимики и Жеста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе театра, мероприятие состоится в октябре текущего года. «На фестивале свою постановку представит творческий коллектив „Ритм сердца“ из Челябинска. Также в программу вошли спектакли Народного молодежного театра эстрады Республиканского Дворца культуры имени Шарко Белорусского общества глухих (Минск), театра пантомимы и пластики „Форма“ (Ереван) и „Compagnia teatrale Senza Parole“ (Милан)», — уточнили в пресс-службе. Кроме того, ожидается появление на сцене участников из Индии, ОАЭ, Словении, Франции, Чехии, Швейцарии и России. Особенностью этого года стала новая номинация — «Визуальная миниатюра» для работ «малой формы». Как отметили в пресс-службе театра, Россия остается лидером в развитии театрального искусства для глухих. Московский театр Мимики и Жеста стал первым в мире профессиональным театром неслышащих актеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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