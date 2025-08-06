Челябинский коллектив «Ритм сердца» выступит на театральном фестивале в Москве

Творческий коллектив «Ритм сердца» из Челябинска вошел в число участников VIII международного фестиваля глухих актеров «Территория жеста», который пройдет в Москве на сцене театра Мимики и Жеста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе театра, мероприятие состоится в октябре текущего года.
«На фестивале свою постановку представит творческий коллектив „Ритм сердца“ из Челябинска. Также в программу вошли спектакли Народного молодежного театра эстрады Республиканского Дворца культуры имени Шарко Белорусского общества глухих (Минск), театра пантомимы и пластики „Форма“ (Ереван) и „Compagnia teatrale Senza Parole“ (Милан)», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, ожидается появление на сцене участников из Индии, ОАЭ, Словении, Франции, Чехии, Швейцарии и России. Особенностью этого года стала новая номинация — «Визуальная миниатюра» для работ «малой формы».
Как отметили в пресс-службе театра, Россия остается лидером в развитии театрального искусства для глухих. Московский театр Мимики и Жеста стал первым в мире профессиональным театром неслышащих актеров.
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