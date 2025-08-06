Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Коркино ознакомился с ходом ремонта терапевтического корпуса и поликлиники местной больницы. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«Задача программы модернизации первичного взгляда в том, чтобы приблизить здравоохранение к людям, чтобы не было необходимости ездить в больницу в другие населенные пункты. Поэтому вкладываемые средства играют значительную роль. Необходимые средства вкладываются для того, чтобы все было заполнено, и больница работала», — подчеркнул Текслер.
По словам главврача больницы Владимира Селютина, здание терапевтического корпуса городской больницы №1 было построено в 1953 году. В 2015 году оно было признано аварийным и не эксплуатировалось.
Вопрос о его ремонте был поднят в 2019 году, когда в Коркино побывал Текслер. Осмотрев пустующий корпус терапии, глава региона поручил разработать проект его реконструкции. В результате объект был включен в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения Челябинской области.
В 2024 году была заменена кровля и инженерные сети, устроена отмостка, , проведены работы по установке системы вентиляции и кондиционирования, выполнен демонтаж и монтаж стен и перегородок, а также оштукатуривание и подготовка помещений для чистовой отделки. Сейчас проходит приемка выполненных работ. Это ремонт фасада, монтаж лифта, установка комплекса чистых помещений в отделении реанимации, система кислородоснабжения, системы контроля доступа, видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации, а также финишная отделка помещений. По завершении ремонта в корпусе будет находиться кардиологическое отделение на 23 койки, терапевтическое отделение на 45 коек и отделение реанимации на 10 коек.
В поликлинике будет произведена замена инженерных сетей и окон, ремонт кровли и подвала, а также монтаж автоматической пожарной системы. Работы завершатся не позднее 15 декабря.
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