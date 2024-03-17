Политика Выборы За выборы зафиксировано почти 20 тысяч атак на сайт ЦИК России 17 марта 2024 в 21:04 Размер текста - 17 + Представитель ЦИК сообщил, что сайт больше 19 тысяч раз атаковали Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году С начала избирательной кампании сайт ЦИК России подвергся более чем 19 тысячам потенциально опасных атак. Об этом сообщил представитель ЦИК Игорь Борисов. «Свыше 19 тысяч потенциально опасных воздействий на сайт ЦИК было зафиксировано с первого дня голосования», — заявил Борисов. Трансляция его выступления идет на официальном сайте комиссии. Ранее председатель комиссии по развитию отечественных IT-решений и технологий в концепции «Умного дома» Илья Массух сообщил, что сервера Центральной избирательной комиссии подвергаются атакам из-за рубежа круглосуточно. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова еще в первый день голосования говорила о серьезной DDOS-атаке на системы видеонаблюдения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! С начала избирательной кампании сайт ЦИК России подвергся более чем 19 тысячам потенциально опасных атак. Об этом сообщил представитель ЦИК Игорь Борисов. «Свыше 19 тысяч потенциально опасных воздействий на сайт ЦИК было зафиксировано с первого дня голосования», — заявил Борисов. Трансляция его выступления идет на официальном сайте комиссии. Ранее председатель комиссии по развитию отечественных IT-решений и технологий в концепции «Умного дома» Илья Массух сообщил, что сервера Центральной избирательной комиссии подвергаются атакам из-за рубежа круглосуточно. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова еще в первый день голосования говорила о серьезной DDOS-атаке на системы видеонаблюдения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям