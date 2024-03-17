За выборы зафиксировано почти 20 тысяч атак на сайт ЦИК России

С начала избирательной кампании сайт ЦИК России подвергся более чем 19 тысячам потенциально опасных атак. Об этом сообщил представитель ЦИК Игорь Борисов.
«Свыше 19 тысяч потенциально опасных воздействий на сайт ЦИК было зафиксировано с первого дня голосования», — заявил Борисов. Трансляция его выступления идет на официальном сайте комиссии.
Ранее председатель комиссии по развитию отечественных IT-решений и технологий в концепции «Умного дома» Илья Массух сообщил, что сервера Центральной избирательной комиссии подвергаются атакам из-за рубежа круглосуточно. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова еще в первый день голосования говорила о серьезной DDOS-атаке на системы видеонаблюдения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.