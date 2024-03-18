Полпред Якушев поздравил президента с победой и похвалил уральцев

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил своего шефа Владимира Путина с победой на выборах и отметил активность уральцев во время голосования. Об этом URA.RU сообщили в аппарате полпреда президента РФ в УрФО.
«Благодарю жителей Уральского федерального округа за высокую активность в течение всех трех дней голосования, честный и ответственный выбор, — подвел итоги кампании Якушев. — Поздравляю нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина с уверенной победой на выборах! Урал и Западная Сибирь — за президента Путина. За сильную и независимую страну!» Он подчеркнул, что выборы главы государства прошли с соблюдением закона, а явка уральцев на избирательные участки побила рекорды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.