Полпред Якушев поздравил президента с победой и похвалил уральцев

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Якушев голосует. Тюмень , якушев владимир, якушев голосует
Владимир Якушев голосует за будущего президента Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил своего шефа Владимира Путина с победой на выборах и отметил активность уральцев во время голосования. Об этом URA.RU сообщили в аппарате полпреда президента РФ в УрФО.

«Благодарю жителей Уральского федерального округа за высокую активность в течение всех трех дней голосования, честный и ответственный выбор, — подвел итоги кампании Якушев. — Поздравляю нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина с уверенной победой на выборах! Урал и Западная Сибирь — за президента Путина. За сильную и независимую страну!» Он подчеркнул, что выборы главы государства прошли с соблюдением закона, а явка уральцев на избирательные участки побила рекорды.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил своего шефа Владимира Путина с победой на выборах и отметил активность уральцев во время голосования. Об этом URA.RU сообщили в аппарате полпреда президента РФ в УрФО. «Благодарю жителей Уральского федерального округа за высокую активность в течение всех трех дней голосования, честный и ответственный выбор, — подвел итоги кампании Якушев. — Поздравляю нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина с уверенной победой на выборах! Урал и Западная Сибирь — за президента Путина. За сильную и независимую страну!» Он подчеркнул, что выборы главы государства прошли с соблюдением закона, а явка уральцев на избирательные участки побила рекорды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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