Полпред Якушев поздравил президента с победой и похвалил уральцев

18 марта 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев голосует за будущего президента Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил своего шефа Владимира Путина с победой на выборах и отметил активность уральцев во время голосования. Об этом URA.RU сообщили в аппарате полпреда президента РФ в УрФО. «Благодарю жителей Уральского федерального округа за высокую активность в течение всех трех дней голосования, честный и ответственный выбор, — подвел итоги кампании Якушев. — Поздравляю нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина с уверенной победой на выборах! Урал и Западная Сибирь — за президента Путина. За сильную и независимую страну!» Он подчеркнул, что выборы главы государства прошли с соблюдением закона, а явка уральцев на избирательные участки побила рекорды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил своего шефа Владимира Путина с победой на выборах и отметил активность уральцев во время голосования. Об этом URA.RU сообщили в аппарате полпреда президента РФ в УрФО. «Благодарю жителей Уральского федерального округа за высокую активность в течение всех трех дней голосования, честный и ответственный выбор, — подвел итоги кампании Якушев. — Поздравляю нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина с уверенной победой на выборах! Урал и Западная Сибирь — за президента Путина. За сильную и независимую страну!» Он подчеркнул, что выборы главы государства прошли с соблюдением закона, а явка уральцев на избирательные участки побила рекорды.