В Свердловской области официально подвели итоги президентских выборов

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Итоговые результаты в облизбиркоме озвучили вечером 18 марта
Итоговые результаты в облизбиркоме озвучили вечером 18 марта
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Явка на выборах президента в Свердловской области составила 71%. Таковы окончательные результаты голосования, озвученные председателем регионального избиркома Еленой Клименко. Из кандидатов больше всего набрал Владимир Путин.

«Общая явка — 71%. Лидером голосования стал Владимир Путин (82,10%). Владислав Даванков набрал 7,31%, Леонид Слуцкий — 3,91%, Николай Харитонов — 4,32%», — рассказала Клименко. По ее словам, выборы прошли штатно, без серьезных нарушений.

Голосование проходило 15 — 17 марта. Их главный итог в Свердловской области — рекордные явка и уровень поддержки президента РФ Владимира Путина. То есть губернатор Евгений Куйвашев и его команда перевыполнили установленный Кремлем план. И теперь глава региона может рассчитывать как минимум на поддержку Москвы до конца своего срока, обсуждают по горячим следам в его команде.

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Явка на выборах президента в Свердловской области составила 71%. Таковы окончательные результаты голосования, озвученные председателем регионального избиркома Еленой Клименко. Из кандидатов больше всего набрал Владимир Путин. «Общая явка — 71%. Лидером голосования стал Владимир Путин (82,10%). Владислав Даванков набрал 7,31%, Леонид Слуцкий — 3,91%, Николай Харитонов — 4,32%», — рассказала Клименко. По ее словам, выборы прошли штатно, без серьезных нарушений. Голосование проходило 15 — 17 марта. Их главный итог в Свердловской области — рекордные явка и уровень поддержки президента РФ Владимира Путина. То есть губернатор Евгений Куйвашев и его команда перевыполнили установленный Кремлем план. И теперь глава региона может рассчитывать как минимум на поддержку Москвы до конца своего срока, обсуждают по горячим следам в его команде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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