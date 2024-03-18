В Свердловской области официально подвели итоги президентских выборов

Явка на выборах президента в Свердловской области составила 71%. Таковы окончательные результаты голосования, озвученные председателем регионального избиркома Еленой Клименко. Из кандидатов больше всего набрал Владимир Путин.
«Общая явка — 71%. Лидером голосования стал Владимир Путин (82,10%). Владислав Даванков набрал 7,31%, Леонид Слуцкий — 3,91%, Николай Харитонов — 4,32%», — рассказала Клименко. По ее словам, выборы прошли штатно, без серьезных нарушений.
Голосование проходило 15 — 17 марта. Их главный итог в Свердловской области — рекордные явка и уровень поддержки президента РФ Владимира Путина. То есть губернатор Евгений Куйвашев и его команда перевыполнили установленный Кремлем план. И теперь глава региона может рассчитывать как минимум на поддержку Москвы до конца своего срока, обсуждают по горячим следам в его команде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.