Кто погиб в страшном пожаре в доме в свердловском поселке. Фото

В пожаре в поселке Ис погибла 41-летняя женщина и трое детей

19 марта 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Старшая дочка погибшей женщины смогла спастись (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В пожаре в трехквартирном доме в поселке Ис (Свердловская область) погибли 41-летняя Алена Ц. и трое ее детей — Виктория, Антон и Андрей. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «При разборе пожара в одноэтажной деревянном доме обнаружены тела четверых человек. Среди погибших женщина по имени Алена, которая до декретного отпуска работала в кафе „Кедр“, а также трое ее детей: дочь Виктория, ученица девятого класса, сыновья Антон, находившийся на домашнем обучении, и Андрей, ученик четвертого класса», — пояснил Горелых. По предварительным данным, их смерть не является насильственной. Трагедия шокировала местных жителей. Одна из подруг так охарактеризовала погибшую Викторию: «[Она] была очень хорошей девочкой и была очень отличной подругой. Она всегда помогала в трудную минуту, могла дать дельные советы, очень жалко что ее не стало». Другая назвала Вику доброй, жизнерадостной, отзывчивой и общительной. Пожар в доме вспыхнул ночью 19 марта. Из горящего дома смогли спастись шесть человек, среди них старшая дочка погибшей и ее грудной малыш. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП. Тем, кто выжил, власти пообещали дать временное жилье. Алена активно вела соцсети Фото: соцсети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пожаре в трехквартирном доме в поселке Ис (Свердловская область) погибли 41-летняя Алена Ц. и трое ее детей — Виктория, Антон и Андрей. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «При разборе пожара в одноэтажной деревянном доме обнаружены тела четверых человек. Среди погибших женщина по имени Алена, которая до декретного отпуска работала в кафе „Кедр“, а также трое ее детей: дочь Виктория, ученица девятого класса, сыновья Антон, находившийся на домашнем обучении, и Андрей, ученик четвертого класса», — пояснил Горелых. По предварительным данным, их смерть не является насильственной. Трагедия шокировала местных жителей. Одна из подруг так охарактеризовала погибшую Викторию: «[Она] была очень хорошей девочкой и была очень отличной подругой. Она всегда помогала в трудную минуту, могла дать дельные советы, очень жалко что ее не стало». Другая назвала Вику доброй, жизнерадостной, отзывчивой и общительной. Пожар в доме вспыхнул ночью 19 марта. Из горящего дома смогли спастись шесть человек, среди них старшая дочка погибшей и ее грудной малыш. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП. Тем, кто выжил, власти пообещали дать временное жилье.