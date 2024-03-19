Силовики устроили поиски мигрантов
Сотрудники ОМОН приехали в Цыганский поселок Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«По Цыганскому поселку в Юго-Западном районе ходит ОМОН. Ищут мигрантов», — сказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На данный момент ответ получить не удалось.
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