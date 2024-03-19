19 марта 2024

В Цыганский поселок Екатеринбурга нагрянул ОМОН. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, спецназ, омон, наряд омона
Силовики устроили поиски мигрантов Фото:

Сотрудники ОМОН приехали в Цыганский поселок Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«По Цыганскому поселку в Юго-Западном районе ходит ОМОН. Ищут мигрантов», — сказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На данный момент ответ получить не удалось.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ОМОН приехали в Цыганский поселок Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «По Цыганскому поселку в Юго-Западном районе ходит ОМОН. Ищут мигрантов», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На данный момент ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...