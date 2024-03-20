20 марта 2024

В Пермском крае выпадет мокрый снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Курган., мокрый снег, лужа замерзла
В Прикамье возможны осадки в виде мокрого снега Фото:

В Пермском крае 21 марта ожидаются местами осадки в виде мокрого снега. Информация об этом опубликована в telegram-канале «О погоде из первых рук».

«В четверг влияние антициклона в Прикамье начинает ослабевать, на северо-востоке края уже прогнозируются небольшие осадки (снег, мокрый снег). В Перми без осадков, температура днем +6, ночью -6 градусов», — сообщают синоптики.

По предварительному прогнозу, начало следующей недели в Прикамье будет теплым и влажным. Осадки ожидаются умеренные в виде мокрого снега и дождя.

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В Пермском крае 21 марта ожидаются местами осадки в виде мокрого снега. Информация об этом опубликована в telegram-канале «О погоде из первых рук». «В четверг влияние антициклона в Прикамье начинает ослабевать, на северо-востоке края уже прогнозируются небольшие осадки (снег, мокрый снег). В Перми без осадков, температура днем +6, ночью -6 градусов», — сообщают синоптики. По предварительному прогнозу, начало следующей недели в Прикамье будет теплым и влажным. Осадки ожидаются умеренные в виде мокрого снега и дождя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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