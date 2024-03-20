В Пермском крае выпадет мокрый снег

В Прикамье возможны осадки в виде мокрого снега
В Пермском крае 21 марта ожидаются местами осадки в виде мокрого снега. Информация об этом опубликована в telegram-канале «О погоде из первых рук».
«В четверг влияние антициклона в Прикамье начинает ослабевать, на северо-востоке края уже прогнозируются небольшие осадки (снег, мокрый снег). В Перми без осадков, температура днем +6, ночью -6 градусов», — сообщают синоптики.
По предварительному прогнозу, начало следующей недели в Прикамье будет теплым и влажным. Осадки ожидаются умеренные в виде мокрого снега и дождя.
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