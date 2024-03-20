В Пермском крае выпадет мокрый снег

21 марта 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

В Прикамье возможны осадки в виде мокрого снега Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пермском крае 21 марта ожидаются местами осадки в виде мокрого снега. Информация об этом опубликована в telegram-канале «О погоде из первых рук». «В четверг влияние антициклона в Прикамье начинает ослабевать, на северо-востоке края уже прогнозируются небольшие осадки (снег, мокрый снег). В Перми без осадков, температура днем +6, ночью -6 градусов», — сообщают синоптики. По предварительному прогнозу, начало следующей недели в Прикамье будет теплым и влажным. Осадки ожидаются умеренные в виде мокрого снега и дождя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае 21 марта ожидаются местами осадки в виде мокрого снега. Информация об этом опубликована в telegram-канале «О погоде из первых рук». «В четверг влияние антициклона в Прикамье начинает ослабевать, на северо-востоке края уже прогнозируются небольшие осадки (снег, мокрый снег). В Перми без осадков, температура днем +6, ночью -6 градусов», — сообщают синоптики. По предварительному прогнозу, начало следующей недели в Прикамье будет теплым и влажным. Осадки ожидаются умеренные в виде мокрого снега и дождя.