Россия передала Украине шесть детей

21 марта 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Воссоединение с семьями проходило в катарском посольстве в РФ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине РФ при участии Катара передала украинской стороне шесть детей для воссоединения с семьями. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. «Россия при посредничестве Катара передала украинской стороне шесть детей», — сообщил корреспондент ТАСС. По его словам, воссоединение с семьями прошло в посольстве Катара в Москве, на нем участвовали катарский посол Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ранее Мария Львова-Белова сообщила, что РФ передала Украине 11 украинских детей для воссоединения с семьями, что стало самой большой группой на данный момент. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва вывозит украинских детей из зоны конфликта, чтобы защитить их. По его словам, ничего не мешает их воссоединению с семьями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

РФ при участии Катара передала украинской стороне шесть детей для воссоединения с семьями. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. «Россия при посредничестве Катара передала украинской стороне шесть детей», — сообщил корреспондент ТАСС. По его словам, воссоединение с семьями прошло в посольстве Катара в Москве, на нем участвовали катарский посол Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ранее Мария Львова-Белова сообщила, что РФ передала Украине 11 украинских детей для воссоединения с семьями, что стало самой большой группой на данный момент. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва вывозит украинских детей из зоны конфликта, чтобы защитить их. По его словам, ничего не мешает их воссоединению с семьями.