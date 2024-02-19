Политика Россия передала Украине 11 детей для воссоединения с семьями 19 февраля 2024 в 18:19 Размер текста - 17 + Россия передала Украине самую большую на данный момент группу детей, заявила Мария Львова-Белова Фото: Илья Московец © URA.RU Россия передала Киеву 11 украинских детей для воссоединения с семьями, что стало самой большой группой на данный момент. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Сегодня у нас самая большая группа — 11 детей», — сказала Мария Львова-Белова, ее слова приводит РИА Новости. Передача детей для воссоединения с родителями проходила в посольстве Катара при участии Красного Креста. Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва вывозит украинских детей из зоны конфликта, чтобы защитить их. Он отметил, что ничего не мешает их воссоединению с семьями. Россия передала Киеву 11 украинских детей для воссоединения с семьями, что стало самой большой группой на данный момент. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Сегодня у нас самая большая группа — 11 детей», — сказала Мария Львова-Белова, ее слова приводит РИА Новости. Передача детей для воссоединения с родителями проходила в посольстве Катара при участии Красного Креста. Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва вывозит украинских детей из зоны конфликта, чтобы защитить их. Он отметил, что ничего не мешает их воссоединению с семьями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям