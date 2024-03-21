Под окнами свердловских властей появилась скульптура с лицами актеров. Фото

В Екатеринбурге у театра драмы установили скульптуру, посвященную зрителям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скульптуру делали с актеров, которые играют в спектакле «Летят журавли»
Скульптуру делали с актеров, которые играют в спектакле «Летят журавли» Фото:

В Екатеринбурге у театра драмы, который располагается рядом со зданием свердловского правительства, появилась скульптура. Ее посвятили театральному зрителю и разместили на ступенях возле культурного учреждения. Как объяснил URA.RU директор театра Алексей Бадаев, макет сделала местная архитектурная мастерская, а отливку — фирма из Уфы.

«Этот [деревянный] куб горожане наблюдали более двух месяцев, потому что велись работы, вносились изменения прямо на месте. Когда художник посчитал, что его замысел полностью воплощен, мы решили провести открытие. Скульптура сделана с лицами наших актеров», — рассказал Бадаев и выразил надежду, что место станет популярным среди любителей селфи и посетителей театра.

Автором проекта стал заслуженный деятель искусства России, лауреат национальной премии «Золотая маска» Владимир Кравцев. Похожие скульптуры театральных зрителей есть в Уфе и Санкт-Петербурге.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге у театра драмы, который располагается рядом со зданием свердловского правительства, появилась скульптура. Ее посвятили театральному зрителю и разместили на ступенях возле культурного учреждения. Как объяснил URA.RU директор театра Алексей Бадаев, макет сделала местная архитектурная мастерская, а отливку — фирма из Уфы. «Этот [деревянный] куб горожане наблюдали более двух месяцев, потому что велись работы, вносились изменения прямо на месте. Когда художник посчитал, что его замысел полностью воплощен, мы решили провести открытие. Скульптура сделана с лицами наших актеров», — рассказал Бадаев и выразил надежду, что место станет популярным среди любителей селфи и посетителей театра. Автором проекта стал заслуженный деятель искусства России, лауреат национальной премии «Золотая маска» Владимир Кравцев. Похожие скульптуры театральных зрителей есть в Уфе и Санкт-Петербурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...