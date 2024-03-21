Под окнами свердловских властей появилась скульптура с лицами актеров. Фото

В Екатеринбурге у театра драмы установили скульптуру, посвященную зрителям

21 марта 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Скульптуру делали с актеров, которые играют в спектакле «Летят журавли» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге у театра драмы, который располагается рядом со зданием свердловского правительства, появилась скульптура. Ее посвятили театральному зрителю и разместили на ступенях возле культурного учреждения. Как объяснил URA.RU директор театра Алексей Бадаев, макет сделала местная архитектурная мастерская, а отливку — фирма из Уфы. «Этот [деревянный] куб горожане наблюдали более двух месяцев, потому что велись работы, вносились изменения прямо на месте. Когда художник посчитал, что его замысел полностью воплощен, мы решили провести открытие. Скульптура сделана с лицами наших актеров», — рассказал Бадаев и выразил надежду, что место станет популярным среди любителей селфи и посетителей театра. Автором проекта стал заслуженный деятель искусства России, лауреат национальной премии «Золотая маска» Владимир Кравцев. Похожие скульптуры театральных зрителей есть в Уфе и Санкт-Петербурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге у театра драмы, который располагается рядом со зданием свердловского правительства, появилась скульптура. Ее посвятили театральному зрителю и разместили на ступенях возле культурного учреждения. Как объяснил URA.RU директор театра Алексей Бадаев, макет сделала местная архитектурная мастерская, а отливку — фирма из Уфы. «Этот [деревянный] куб горожане наблюдали более двух месяцев, потому что велись работы, вносились изменения прямо на месте. Когда художник посчитал, что его замысел полностью воплощен, мы решили провести открытие. Скульптура сделана с лицами наших актеров», — рассказал Бадаев и выразил надежду, что место станет популярным среди любителей селфи и посетителей театра. Автором проекта стал заслуженный деятель искусства России, лауреат национальной премии «Золотая маска» Владимир Кравцев. Похожие скульптуры театральных зрителей есть в Уфе и Санкт-Петербурге.