В Копейске из-за реконструкции главной площади перенесут празднование 9 Мая

22 марта 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

Состоится ли в Копейске праздничный салют, пока не решено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) из-за реконструкции площади Трудовой славы праздничные мероприятия Дня Победы перенесут в другое место. Об этом со ссылкой на оргкомитет праздника сообщают местные СМИ. «Мы порешаем вопрос по месту проведения, чтобы было понимание, и будем нацеливаться на тот объект, тот адрес, где будем проводить наши главные мероприятия. Это я имею в виду 9 мая, вторая половина дня — концертная программа, это все акции, которые мы планировали», — цитирует телекомпания «Инсит» заместителя мэра Копейска Светлану Логанову. Также в оргкомитете нет понимания, состоится ли в городе шествие «Бессмертного полка». В прошлом году оно было отменено по требованиям безопасности. Также не решен вопрос, будет ли в Копейске организован праздничный салют. Главные мероприятия Дня Победы, как и других праздников, традиционно проводятся в Копейске на площади Трудовой славы. В прошлом году горожане выбрали этот объект для благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды, и в весенне-летний период площадь будет закрыта на реконструкцию. Одним из альтернативных вариантов места проведения праздника мог бы стать городской парк Победы. Однако в прошлом году была завершена первая очередь реконструкции парка. На этот год запланирована вторая очередь, и не исключено, что в мае в парке также будут проводиться строительные работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске (Челябинская область) из-за реконструкции площади Трудовой славы праздничные мероприятия Дня Победы перенесут в другое место. Об этом со ссылкой на оргкомитет праздника сообщают местные СМИ. «Мы порешаем вопрос по месту проведения, чтобы было понимание, и будем нацеливаться на тот объект, тот адрес, где будем проводить наши главные мероприятия. Это я имею в виду 9 мая, вторая половина дня — концертная программа, это все акции, которые мы планировали», — цитирует телекомпания «Инсит» заместителя мэра Копейска Светлану Логанову. Также в оргкомитете нет понимания, состоится ли в городе шествие «Бессмертного полка». В прошлом году оно было отменено по требованиям безопасности. Также не решен вопрос, будет ли в Копейске организован праздничный салют. Главные мероприятия Дня Победы, как и других праздников, традиционно проводятся в Копейске на площади Трудовой славы. В прошлом году горожане выбрали этот объект для благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды, и в весенне-летний период площадь будет закрыта на реконструкцию. Одним из альтернативных вариантов места проведения праздника мог бы стать городской парк Победы. Однако в прошлом году была завершена первая очередь реконструкции парка. На этот год запланирована вторая очередь, и не исключено, что в мае в парке также будут проводиться строительные работы.