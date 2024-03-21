В Копейске из-за реконструкции главной площади перенесут празднование 9 Мая

В Копейске (Челябинская область) из-за реконструкции площади Трудовой славы праздничные мероприятия Дня Победы перенесут в другое место. Об этом со ссылкой на оргкомитет праздника сообщают местные СМИ.
«Мы порешаем вопрос по месту проведения, чтобы было понимание, и будем нацеливаться на тот объект, тот адрес, где будем проводить наши главные мероприятия. Это я имею в виду 9 мая, вторая половина дня — концертная программа, это все акции, которые мы планировали», — цитирует телекомпания «Инсит» заместителя мэра Копейска Светлану Логанову.
Также в оргкомитете нет понимания, состоится ли в городе шествие «Бессмертного полка». В прошлом году оно было отменено по требованиям безопасности. Также не решен вопрос, будет ли в Копейске организован праздничный салют.
Главные мероприятия Дня Победы, как и других праздников, традиционно проводятся в Копейске на площади Трудовой славы. В прошлом году горожане выбрали этот объект для благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды, и в весенне-летний период площадь будет закрыта на реконструкцию.
Одним из альтернативных вариантов места проведения праздника мог бы стать городской парк Победы. Однако в прошлом году была завершена первая очередь реконструкции парка. На этот год запланирована вторая очередь, и не исключено, что в мае в парке также будут проводиться строительные работы.
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