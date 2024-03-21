21 марта 2024

Сенатор Шептий показал екатеринбургским студентам свое рабочее место. Фото

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Презентация книги Павла Крашенинникова в УрГЮУ. Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий познакомил студентов со своей работой Фото:

Член Совфеда РФ от Свердловской области Виктор Шептий встретился со студентами и проректором Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), показал им свой кабинет и рассказал о работе парламента. Впечатлениями от общения с юристами сенатор поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Встретился со студентами и проректором Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева и провел небольшую экскурсию по Совету Федерации. Рассказал о порядке работы Верхней палаты парламента РФ, показал рабочее место сенатора, ответил на вопросы, поговорили о разном», — написал Шептий.

Он отметил, что ребята показались ему любознательными и подготовленными. «Горжусь студентами и выпускниками моего родного вуза», — добавил сенатор, который сам его окончил в 1996 году.

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Член Совфеда РФ от Свердловской области Виктор Шептий встретился со студентами и проректором Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), показал им свой кабинет и рассказал о работе парламента. Впечатлениями от общения с юристами сенатор поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Встретился со студентами и проректором Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева и провел небольшую экскурсию по Совету Федерации. Рассказал о порядке работы Верхней палаты парламента РФ, показал рабочее место сенатора, ответил на вопросы, поговорили о разном», — написал Шептий. Он отметил, что ребята показались ему любознательными и подготовленными. «Горжусь студентами и выпускниками моего родного вуза», — добавил сенатор, который сам его окончил в 1996 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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