Член Совфеда РФ от Свердловской области Виктор Шептий встретился со студентами и проректором Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), показал им свой кабинет и рассказал о работе парламента. Впечатлениями от общения с юристами сенатор поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Встретился со студентами и проректором Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева и провел небольшую экскурсию по Совету Федерации. Рассказал о порядке работы Верхней палаты парламента РФ, показал рабочее место сенатора, ответил на вопросы, поговорили о разном», — написал Шептий.
Он отметил, что ребята показались ему любознательными и подготовленными. «Горжусь студентами и выпускниками моего родного вуза», — добавил сенатор, который сам его окончил в 1996 году.
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