Водитель легкового автомобиля в Кургане выехал на дорогу со двора, врезавшись в пассажирский автобус ПАЗ. Об этом указано в сообществе «Аваркомкурган» в социальной сети «ВКонтакте».
«Водитель Лада Калина выезжал из двора. Как можно не заметить ПАЗик? Как можно выезжать с такой скоростью», — указано в сообществе. Также, в нем уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома по адресу: улица Максима Горького, 160. Также сообщается, что на месте происшествия ущерб был оценен до 100 тысяч рублей.
Корреспондент URA.RU направил запрос в отделение ГИБДД по городу Кургану. Представитель ведомства сообщил, что в дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет.
Пострадавших в ДТП не оказалось
Фото: сообщество «Аваркомкурган» в соцсети «ВКонтакте»
Ущерб в результате ДТП составил до 100 тысяч рублей
Фото: сообщество «Аваркомкурган» в соцсети «ВКонтакте»
Водитель легкового автомобиля в Кургане выехал на дорогу со двора, врезавшись в пассажирский автобус ПАЗ. Об этом указано в сообществе «Аваркомкурган» в социальной сети «ВКонтакте». «Водитель Лада Калина выезжал из двора. Как можно не заметить ПАЗик? Как можно выезжать с такой скоростью», — указано в сообществе. Также, в нем уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома по адресу: улица Максима Горького, 160. Также сообщается, что на месте происшествия ущерб был оценен до 100 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос в отделение ГИБДД по городу Кургану. Представитель ведомства сообщил, что в дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет.