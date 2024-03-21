В Кургане водитель машины влетел в ПАЗ. Фото

22 марта 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

ДТП произошло в районе дома № 160 по улице Максима Горького (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель легкового автомобиля в Кургане выехал на дорогу со двора, врезавшись в пассажирский автобус ПАЗ. Об этом указано в сообществе «Аваркомкурган» в социальной сети «ВКонтакте». «Водитель Лада Калина выезжал из двора. Как можно не заметить ПАЗик? Как можно выезжать с такой скоростью», — указано в сообществе. Также, в нем уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома по адресу: улица Максима Горького, 160. Также сообщается, что на месте происшествия ущерб был оценен до 100 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос в отделение ГИБДД по городу Кургану. Представитель ведомства сообщил, что в дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет. Пострадавших в ДТП не оказалось Фото: сообщество «Аваркомкурган» в соцсети «ВКонтакте» Ущерб в результате ДТП составил до 100 тысяч рублей Фото: сообщество «Аваркомкурган» в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель легкового автомобиля в Кургане выехал на дорогу со двора, врезавшись в пассажирский автобус ПАЗ. Об этом указано в сообществе «Аваркомкурган» в социальной сети «ВКонтакте». «Водитель Лада Калина выезжал из двора. Как можно не заметить ПАЗик? Как можно выезжать с такой скоростью», — указано в сообществе. Также, в нем уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома по адресу: улица Максима Горького, 160. Также сообщается, что на месте происшествия ущерб был оценен до 100 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос в отделение ГИБДД по городу Кургану. Представитель ведомства сообщил, что в дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет.