21 марта 2024

В Кургане водитель машины влетел в ПАЗ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Разное. Курган, пазик, автобус, пассажиры, паз, общественный траснпорт
ДТП произошло в районе дома № 160 по улице Максима Горького (архивное фото) Фото:

Водитель легкового автомобиля в Кургане выехал на дорогу со двора, врезавшись в пассажирский автобус ПАЗ. Об этом указано в сообществе «Аваркомкурган» в социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель Лада Калина выезжал из двора. Как можно не заметить ПАЗик? Как можно выезжать с такой скоростью», — указано в сообществе. Также, в нем уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома по адресу: улица Максима Горького, 160. Также сообщается, что на месте происшествия ущерб был оценен до 100 тысяч рублей.

Корреспондент URA.RU направил запрос в отделение ГИБДД по городу Кургану. Представитель ведомства сообщил, что в дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет.

Пострадавших в ДТП не оказалось
Пострадавших в ДТП не оказалось
Фото:
Ущерб в результате ДТП составил до 100 тысяч рублей
Ущерб в результате ДТП составил до 100 тысяч рублей
Фото:

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Водитель легкового автомобиля в Кургане выехал на дорогу со двора, врезавшись в пассажирский автобус ПАЗ. Об этом указано в сообществе «Аваркомкурган» в социальной сети «ВКонтакте». «Водитель Лада Калина выезжал из двора. Как можно не заметить ПАЗик? Как можно выезжать с такой скоростью», — указано в сообществе. Также, в нем уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома по адресу: улица Максима Горького, 160. Также сообщается, что на месте происшествия ущерб был оценен до 100 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос в отделение ГИБДД по городу Кургану. Представитель ведомства сообщил, что в дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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